Com Vina "samurai", Ceará inicia preparação para duelo diante do Palmeiras

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Vina, meia-atacante do Ceará, durante treino do time no CT de Porangabuçu

Após empatar com o Flamengo no domingo, 3, e folgar na segunda-feira, 4, o elenco do Ceará iniciou sua preparação para encarar o Palmeiras-SP, terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro se reapresentou nesta terça, 5, no CT de Porangabuçu e fez o primeiro treino focado no confronto de domingo, 10.

Apenas os jogadores que disputaram tempo inferior a 45 minutos do jogo contra o Flamengo participaram da atividade no campo. Entre eles, o récem-chegado Vina, que apareceu com um "coque samurai" — semelhante ao que usou em 2020, seu melhor ano pelo clube.

O meia-atacante, inclusive, projetou a semana de treinamentos em Porangabuçu nas redes sociais. "Que seja uma semana abençoada e de muito trabalho! Glória a Deus por tudo! Vamo que vamo, Vozão!!!", escreveu Vina.

Atual 11º colocado da Série A, o Alvinegro encara o Palmeiras no domingo, 10, às 16 horas (horário de Fortaleza). O duelo, válido pela 19ª rodada do certame nacional, será disputado no Allianz Parque, em São Paulo (SP).