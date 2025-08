Fortaleza perde para o Juventude nos pênaltis e se despede da Copa do Brasil Feminina

Foto: Fernando Alves/EC Juventude O Fortaleza foi superado pelo Juventude nesta terça-feira, 5, e se despediu da Copa do Brasil Feminina.

O Fortaleza está fora da Copa do Brasil Feminina. Na tarde desta terça-feira, 5, as Leoas do Pici foram superadas em 4 a 2 nos pênaltis pelo Juventude-RS, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No tempo regulamentar, as equipes haviam empatado o duelo válido pela terceira fase do certame nacional em 2 a 2.

Os gols tricolores foram marcados por Leidiane e Thalita, enquanto os tentos do time gaúcho foram feitos por Dani Ortolan e Thalita (contra) nos 90 minutos.

Nas cobranças de pênalti, Lorrana defendeu a cobrança de Pissaia e Renata segurou o chute de Andressa Anjos. Dani Silva, Carol Ladaga, Bell Silva e Dani Ortolan marcaram para as Jaconeras; Isabella e Geicy acertaram para as Leoas. Natália finalizou para fora.

A partida foi tão inflamada quanto o placar poderia refletir. Desde os primeiros minutos, as duas equipes foram em busca de uma vitória. Do lado das Leoas, a tentativa era de um jogo mais dinâmico, enquanto do lado das Jaconeras, a procura era por uma partida perfeita para aliviar uma temporada que, até aqui, tem sido aquém do esperado no Brasileirão A1.

Dentro dessa dinâmica, o Juventude começou com a vantagem quando, aos cinco minutos, após uma cobrança de falta, Dani Ortolan cabeceou sozinha após uma falha na marcação do Tricolor. Com o triunfo parcial, o grupo gaúcho tentou dominar o jogo, mas as Leoas não se inibiram.

O empate nasceu aos 18 minutos. Após uma saída errada da defesa jaconera, Leidiane arriscou e acertou ainda da intermediária, deixando tudo igual no marcador.

Ainda assim, quem foi para o intervalo com a vantagem foi a equipe da casa. Aos 42 minutos, ao tentar cortar um cruzamento, Thalita acabou por mandar a bola para dentro do gol da Lorrana.

O empate foi alcançado no segundo tempo. Em uma bela cobrança de falta que bateu na trave e entrou na meta, aos 27 minutos, a camisa 6 se redimiu do gol contra e acabou por levar o embate para os pênaltis.

Com a eliminação, o Fortaleza se despede da Copa do Brasil Feminina tendo acumulado R$ 75 mil de cota pela participação das fases 2 e 3 do certame nacional. A equipe comandada por Erandir agora concentra suas forças no Brasileirão A2, competição no qual se encontra na semifinal e irá disputar o jogo de ida diante do Botafogo nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas.