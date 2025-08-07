Em casa, Vina é apresentado no Ceará: "Sempre foi minha vontade voltar"

Foto: João Pedro Oliveira Meia Vina em apresentação no Ceará

Vestido com as cores alvinegras, Vina retornou, oficialmente, para casa. Após dois anos e meio, o meia-atacante foi apresentado na tarde de ontem, em Porangabuçu, e afirmou que quer representar os torcedores em campo, a exemplo do que fez entre 2020 e 2023. O atleta revelou que passou a valorizar mais a relação com o Ceará no período em que ficou distante.

"A responsabilidade existe quando visto essa camisa. Represento milhões, represento o torcedor dentro de campo. Hoje me sinto ainda mais preparado para esse momento, por tudo que eu vivi nesse tempo fora. Não que em algum momento eu deixei de dar valor, mas a gente acaba dando valor para muitas coisas quando está longe. Isso foi um aprendizado muito grande. A questão do torcedor é o que me motiva", afirmou.

Recepcionado com grande festa no fim da semana passada, o meia-atacante já iniciou os trabalhos com o restante do elenco, mas ainda não estabeleceu prazo para estrear no Brasileirão.

"Isso parte muito mais do Léo (Condé, técnico), da comissão técnica, também pelo meu feedback. Tive essa conversa ontem (terça-feira, 5) com o Léo a respeito disso, de ser verdadeiro: 'Estou cansado, ainda não me sinto 100%'. Essa conversa vai ser bacana diariamente para quando eu tiver essa oportunidade de estrear, estar realmente apto a jogar", disse.

Segundo Vina, ele praticamente abdicou das férias para voltar ao Ceará. "Me sinto preparado, mas obviamente que me falta caixa de campo, que eu vou ganhando no dia a dia."

Em outro momento, o jogador de 34 anos evitou detalhar as negociações que teve com o Ceará antes de concretizar o retorno, mas assegurou que o contrato até o fim de 2026 "ficou bom para todo mundo".

"Para ser bem curto e objetivo, eu estou aqui porque ficou bom para todo mundo. Ficou bom para o clube na questão orçamentária, ficou bom para mim porque era um desejo meu de volta", resumiu.



Ainda sem numeração definida, o meia disse que teve outras oportunidades no mercado da bola depois da temporada no Al-Jubail, da Arábia Saudita. Porém, deixou claro que queria vestir novamente a camisa alvinegra.

"Sempre foi minha vontade voltar para o Ceará. Obviamente que, por alguns pequenos detalhes, foi feito nesse exato momento, mas isso, para mim, indiferente, porque o mais importante é que eu estou aqui, que é o que eu realmente queria, estar de volta", destacou.

O assunto Clássico-Rei, claro, também foi comentado. Com quase 20 dérbis disputados na primeira passagem pelo Ceará, Vina assumiu que estava com "saudade" da rivalidade com o Fortaleza e garantiu que quer representar os torcedores alvinegro em campo nos próximos duelos diante do arquirrival.

Além dos números, ele também conquistou a arquibancada alvinegro pelo estilo provocador, com postagens nas redes sociais, "tretas" com jogadores do rival e cânticos.

"Essa questão da rivalidade, eu sempre deixei claro que gosto disso. E estava com saudade disso, principalmente. Eu respeito o time Fortaleza, mas defendo o Ceará. Isso é o que o torcedor espera de mim: dentro de campo, poder representar eles, defender as cores do Ceará. Nos clássicos, principalmente, eu ganhei muito o torcedor por isso, porque clássico é um jogo diferente e eu gosto realmente de jogar esses jogos, porque eu amo futebol", comentou.

Por fim, afirmou que deseja ajudar a classificar o Vovô para uma competição internacional ainda nesta temporada. Para ele, o torcedor merece acompanhar a equipe não só na Copa Sul-Americana, mas também na Libertadores.

"Hoje a gente tem pessoas que realmente estão vivendo esse clube, que estão com o pensamento em colocar o Ceará no mais alto nível: voltar a disputar a Sul-Americana e por que não uma Libertadores? Nosso torcedor quer e merece isso. Tenho certeza que muito em breve a gente vai estar disputando essa competição. É uma das coisas que me fez vir para cá, sou um cara motivado a desafios e acho que esse é um grande desafio, mas sempre com pés no chão. Nossa primeira meta é a permanência, isso é claro para todo mundo", finalizou.