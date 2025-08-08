Com Vini Jr. e Raphinha, France Football anuncia indicados à Bola de Ouro; veja nomes

A revista francesa France Football anunciou, na manhã de ontem, os indicados à Bola de Ouro, que contempla os melhores jogadores do mundo na temporada 2024/2025 do calendário do futebol europeu. Dois brasileiros estão na lista de 30 jogadores homens: Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Júnior, do Real Madrid.
O evento, além de definir o melhor jogador do mundo, também contempla outros prêmios, como o de melhor jogadora, melhor treinador(a) (masculino e feminino), melhor goleiro, melhor goleira, melhor time (masculino e feminino) e melhor jogador(a) jovem (masculino e feminino).
Na categoria de melhor jogador jovem do mundo, o brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi indicado. O jogador concorre com nomes de peso, como o favorito Lamine Yamal, do Barcelona, que também foi indicado ao prêmio de melhor jogador.
Outro destaque na lista de indicados é o brasileiro Alisson, que concorre na categoria de melhor goleiro do mundo. O arqueiro do Liverpool espera conquistar o prêmio seis anos após vencer pela primeira e, até o momento, única vez.
A lendária atacante Marta, indicada ao prêmio de melhor jogadora, será mais uma representante brasileira no evento. A craque, que recentemente foi campeã da Copa América com a seleção brasileira, busca conquistar a Bola de Ouro pela sétima vez na carreira. Outra atleta a concorrer pela Amarelinha é a atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. Arthur Elias está entre os indicados como técnico de times femininos.
Entre os times, o Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores, é um dos destaques. O time concorre com o favorito PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool.
Dembélé (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter de Milão)
Guirassy (Borussia Dortmund)
Haaland (Manchester City)
Viktor Gyökeres(Sporting)
Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Matinez (Inter de Milão)
Scott Mctominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern de Munique)
Raphinha (Barcelona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Van Dijk (Liverpool)
Vini Jr. (Real Madrid)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)
Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
Sandy Baltimore (Chelsea/França)
Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
Sofia Cantore (Juventus/Itália)
Steph Catley (Arsenal/Austrália)
Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
Emily Fox (Arsenal/EUA)
Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
Marta (Orlando Pride/Brasil)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
Clara Mateo (Paris FC/França)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Alisson (Liverpool)
Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
Lucas Chevalier (Lille)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Dibu Martínez (Aston Villa)
Jan Oblak (Atlético de Madrid)
David Raya (Arsenal)
Matz Sels (Nottingham Forest)
Yann Sommer (Inter de Milão)
Antonio Conte (Napoli)
Luis Enrique (PSG)
Hansi Flick (Barcelona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Arne Slot (Liverpool)
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Brasil)
Justine Madugu (Nigéria)
Renée Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Desiré Doué (PSG)
Estêvão (Chelsea)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Rodrigo Mora (Porto)
João Neves (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Kenan Yildiz (Juventus)
Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain
Barcelona
Lyon
Chelsea
Arsenal
Orlando Pride