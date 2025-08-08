Zanocelo chega ao Ceará com estilo de jogo que casa com filosofia de Condé

Foto: Ivan Storti/Santos FC Vinicius Zanocelo em treinamento no Santos

O volante Vinícius Zanocelo está muito próximo de ser oficializado como novo reforço do Ceará para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, inclusive, já desembarcou na capital cearense ontem, visitou a sede do clube em Porangabuçu, realizou exames médicos e iniciou o processo de integração ao elenco comandado por Léo Condé. O vínculo será por empréstimo junto ao Santos-SP, com quem o meio-campista de 24 anos tem contrato vigente.

Sem entrar em campo desde 17 de maio, quando disputou sua última partida pelo Estoril, de Portugal, Zanocelo terá de seguir um cronograma especial de recondicionamento físico. Como vinha atuando em outro calendário — o europeu —, ele está com ritmo de jogo abaixo dos demais jogadores do elenco. Por isso, mesmo integrado, não deve ser relacionado para a próxima partida, contra o Palmeiras-SP, neste domingo, 10, no Allianz Parque.

A expectativa interna é de que Zanocelo amplie o repertório tático do time. Com boa saída de bola e capacidade de construção, o jogador pode atuar como primeiro ou segundo volante. É visto como um meio-campista versátil, com perfil "box to box" — aquele que atua de área a área — com passes verticais e boa leitura para pisar na área como "elemento surpresa". O jogador ainda tem qualidade para cadenciar o jogo quando necessário, além de bom posicionamento defensivo, embora possa pecar em intensidade em certos momentos.

A característica de construção pode ser útil em jogos de maior controle de posse, além de contribuir em transições rápidas. A versatilidade de Zanocelo, inclusive, é um dos pontos que agradaram à diretoria alvinegra, conforme apurou o setorista Horácio Neto, da rádio O POVO CBN.

O volante atuou por 31 partidas no Estoril e marcou dois gols na última temporada. Com bom desempenho apresentado, ele chegou a receber propostas para permanecer na Europa e também foi sondado por clubes do Oriente Médio, mas expressou ao Santos o desejo de retornar ao futebol brasileiro — o que abriu caminho para o acerto com o Ceará.

É válido ressaltar que Zanocelo é velho conhecido do torcedor cearense. Com passagem pelo Fortaleza em 2023, ele sofreu com lesões e não conseguiu corresponder o esperado em campo pelo agora rival. No Pici, jogou apenas 12 vezes e marcou um gol.

"A posição de volante já era pauta no Ceará há muito tempo. Eu confesso que fico em dúvida em qual Zanocelo vem para o Ceará. Os números dele em Portugal são positivos, mas a última impressão que ele deixou no futebol brasileiro foi muito ruim. Foi uma passagem muito ruim no Fortaleza, ele não correspondeu. Fica essa dúvida. A contratação me surpreendeu um pouco", avalia Lucas Mota, comentarista do Esportes do POVO.