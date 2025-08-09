Artilheiro do Ceará, Pedro Raul revela autocobrança e projeta jogo contra o Palmeiras

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Pedro Raul tem contrato até o fim do ano

Principal destaque ofensivo do Ceará na temporada, o centroavante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem na sede do clube, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 9 do Vovô exaltou a boa fase que vive no clube, falou sobre saúde mental dos jogadores e projetou o duelo ante o Palmeiras-SP, no domingo.

Com 13 gols em 26 jogos pelo Alvinegro, o jogador é artilheiro isolado da equipe em 2025. Porém, isso não é o bastante para ele. Segundo o próprio jogador, seu desejo era de ter balançado as redes mais vezes com a camisa alvinegra.

"Eu queria ter mais gols (risos). Infelizmente não consegui fazer gol em todos os jogos, é algo que me cobro bastante. Eu quero fazer gol todo jogo, mas eu também me cobro muito para ajudar a equipe. Eu sinto que tenho feito isso", disse.

Contratado em fevereiro por empréstimo junto ao Corinthians, o camisa 9 ainda celebrou a "sinergia" que tem com os companheiros e projetou o segundo semestre, que tende a ser cada vez mais competitivo.

"É um momento muito especial, é um ano muito bom que tenho vivido. Meu estilo de jogo casou muito com a nossa equipe. Tenho muito mais a melhorar, quero fazer mais gols e ajudar a equipe. Desde que cheguei aqui, bateu essa sinergia com o grupo. Espero que o segundo semestre seja tão bom quanto o primeiro", comentou o jogador, que tem vínculo com o Vovô até o fim de dezembro.

Na coletiva, Pedro Raul também projetou o confronto ante o Palmeiras, que acontece amanhã, 10, às 16 horas (horário de Fortaleza) no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Os times se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"A gente vai buscar a vitória contra qualquer adversário. Eles tiveram uma desclassificação na Copa do Brasil, devem estar se mobilizando bastante para esse jogo, mas a gente vem de dois bons resultados, o momento é bom. Temos que levar isso para dentro de campo para conseguir fazer o melhor jogo possível. Vai ser um jogo muito difícil", afirmou o atleta.

O centroavante alvinegro foi ainda questionado sobre a pressão em cima da carreira profissional. Em resposta, admitiu que já fez trabalho psicológico e reforçou a importância de tal medida.

"Eu fiz, no começo desse ano, um trabalho voltado para essa parte mental que me ajudou muito. Foi algo que me ensinou a trabalhar essa parte. Às vezes passa despercebido, às vezes as pessoas não dão tamanha importância, mas é uma coisa que tem que ser vista com bons olhos entre nós, atletas. Vejo pouca gente fazendo."

Na sequência, o jogador falou acerca das críticas desproporcionais, além de destacar, mais uma vez, que o cuidado com a mente "faz diferença" para a alta performance.

"Estamos sujeitos a muitos julgamentos que, se você se deixa levar, você acaba pondo em risco uma carreira. Eu busco me blindar, sei as coisas que tenho que melhorar, escuto muito, mas não me deixo levar com qualquer crítica. É saber identificar as críticas boas e ruins. Quando você erra, você não é o pior. Quando você acerta, também não é o melhor. A Série A exige o máximo de alta performance. Se as partes física, tática e técnica estiverem bem, mas a mental ruim, vai tudo por água abaixo. Eu me cobro muito para cuidar disso porque faz diferença", finalizou Pedro Raul.