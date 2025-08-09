Chance de subir na tabela

Foto: AURÉLIO ALVES Marinho deve ser titular do Fortaleza

Com mais uma oportunidade de deixar a incômoda zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Botafogo-RJ neste sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de depender de outros resultados para deixar o Z-4, o Leão do Pici não pode flertar com nenhum outro desfecho que não seja a conquista dos três pontos.

Após um empate frustrante contra o Corinthians-SP no domingo passado, em São Paulo, sofrido nos acréscimos do segundo tempo, os comandados do técnico Renato Paiva tiveram a semana livre de preparação com foco no Botafogo. Atualmente na 18ª colocação, o Tricolor pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, mas para isso precisa que três cenários aconteçam.

Um deles, claro, é vencer o time carioca no Gigante da Boa Vista. Os outros são: o Vitória-BA perder para o São Paulo fora de casa, no Morumbi (SP), e o Vasco da Gama não derrotar o Atlético-MG em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O Fortaleza, que já figura dentro do Z-4 desde a 11ª rodada, precisa de mais 30 pontos para alcançar o "número mágico" contra o rebaixamento, que é de 45 pontos — ou seja, dez vitórias nos 21 jogos restantes que possui no torneio.

Dentro de campo, a partida marcará o reencontro entre Renato Paiva e Botafogo, que estiveram juntos recentemente. Antes de ir para o Leão, o treinador português comandou o Glorioso, onde viveu altos e baixos — sobretudo no Mundial de Clubes. O ápice veio quando o Alvinegro venceu o poderoso PSG, atual campeão da Europa. A derrocada ocorreu após a eliminação para o Palmeiras-SP, nas oitavas de final, o que culminou na demissão do técnico.

"O Paiva tem mostrado para a gente alguns vídeos do Botafogo. Ele esteve por lá, então conhece cada jogador, o que facilita. Ele deixa bem claro para a gente a forma como o Botafogo ataca e se defende, além dos pontos fortes e negativos. Estamos trabalhando isso durante a semana. É um jogo difícil como qualquer outro do Brasileiro. O Botafogo vem de uma classificação na Copa do Brasil, então a confiança deles está lá em cima", contou Breno Lopes, atacante do Leão.

Para a partida, Renato Paiva contará com seis desfalques. O volante Zé Welison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino estão em tratamento no departamento médico.

Adversário do Fortaleza, o Botafogo tem oscilado e não conseguiu, até agora, se aproximar do nível que mostrou em 2024, temporada em que venceu o Brasileirão e a Libertadores. No meio da semana, o Glorioso conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao superar o RB Bragantino-SP — com escalação alternativa —, triunfo que pode elevar o moral da equipe para encarar o Tricolor do Pici.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, o Botafogo vem de dois jogos sem vitória, ambos atuando como mandante: empate com o Corinthians e derrota para o Cruzeiro-MG. A equipe carioca, que é comandada por Davide Ancelotti, filho do italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, ocupa a 7ª posição da tabela, com 26 pontos, 11 a menos que o líder Flamengo-RJ.

Para o embate, a lista de ausências no Botafogo é extensa: o goleiro John, negociado com o West Ham, não foi relacionado; o zagueiro Barboza e o volante Allan estão suspensos; o também zagueiro Kaio e o lateral Cuiabano, lesionados, são outras baixas do Alvinegro.