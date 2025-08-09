Em meio a semana caótica, Ferroviário precisa de virada contra ASA pra seguir na Série D

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário No PV, ASA venceu o Ferrão por 1 a 0

Em busca do acesso para Série C, o Ferroviário precisa de um feito inédito para passar pelo primeiro mata-mata da quarta divisão nacional. Para se classificar, o Ferrão precisa ser a primeira equipe a vencer o ASA-AL em território alagoano na Série D neste ano. O duelo entre os times cearenses acontece no estádio municipal de Arapiraca (AL), neste sábado, 9, às 17 horas. No jogo de ida do confronto, a equipe cearense foi derrotada por 1 a 0, em casa, no Presidente Vargas.

Além da árdua tarefa, a equipe da Barra do Ceará passou por uma semana caótica, envolvendo corte de luz, denúncias sobre a administração do clube e a ausência do próprio treinador devido a um problema de saúde.

Devido a uma cirurgia no coração, o principal desfalque do Ferroviário é o técnico Marcelo Vilar. O profissional de 64 anos está de repouso devido ao pós-operatório e a equipe teve os treinos de apronto dirigidos pelo auxiliar técnico José Quadros.

Além da perda do comandante, o Tubarão da Barra teve de lidar com uma semana turbulenta antes do jogo mais importante do ano. Na noite da terça-feira, 5, o estádio Elzir Cabral "ficou no escuro" devido a pendências no pagamento da conta de luz e os jogadores tiveram de ser realocados para um hotel, devido ao calor e a quantidade de mosquitos no local.

Na manhã seguinte, quarta-feira, 6, foi noticiado que um grupo de conselheiros opositores a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Ferrão estaria preparando um pedido de medida cautelar para tentar novas eleições no Tubarão da Barra e derrubar a venda do clube. Para endossar a reclamação, o grupo opositor trouxe denúncias de atraso salarial, problemas no ônibus da equipe e a já citada falta de energia.

Em meio ao cenário complicado que se desenhou ao longo da semana, a equipe coral precisa vencer sua segunda partida fora de casa no campeonato para ter chances de classificação. Como o ASA-AL venceu a primeira partida por 1 a 0, qualquer placar que dê vantagem de um gol de diferença em favor do Ferrão leva a partida para os pênaltis.

Para se classificar no tempo regulamentar, o Ferroviário precisa vencer os donos da casa por dois gols ou mais de diferença, algo que aconteceu somente duas vezes no torneio nacional. O Fantasma, por sua vez, está invicto como mandante no ano e não perdeu por partidas por diferenças maiores que um gol.

Em meio ao cenário desfavorável, o atacante Ciel é, novamente, a esperança do torcedor coral. Devido à alta idade, 43 anos, o camisa 99 tem um impacto menor do que em temporadas recentes, mas ainda é um jogador de 13 gols no ano e que na única vitória do Tubarão fora de casa, um 2 a 1 contra o Santa Cruz-RN, anotou os dois tentos do duelo.