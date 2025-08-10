Ceará e Fortaleza trocam provocações nas redes sociais

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fernando Sobral e Breno Lopes Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A rivalidade entre Ceará e Fortaleza fora de campo ganhou mais um capítulo neste sábado, 9, com troca de provocações nas redes sociais. Um dia antes do Dia dos Pais, o Alvinegro de Porangabuçu publicou em seu perfil oficial do Instagram um vídeo reunindo gols e vitórias marcantes sobre o Tricolor do Pici, sugerindo uma "paternidade" sobre o rival.

A publicação faz alusão ao retrospecto positivo do Ceará em Clássicos-Rei e ao fato do clube ser o maior campeão cearense.

“Quem é pai dentro de campo, não pode deixar de ser pai fora dele“, diz o vídeo publicado pelo Vovô.

Na legenda da publicação, o clube do Porangabuçu publicou a seguinte mensagem: "A paternidade traz mais que responsabilidades. Ser pai é educar, cuidar e ser sempre o maior exemplo."

A resposta tricolor veio horas depois, com tom ainda mais direto, citando o "Fortalecentrismo". A equipe do Pici divulgou um vídeo exaltando as conquistas recentes do clube e fazendo referência aos momentos de instabilidade vividos pelo rival, como os casos de transferban que o Ceará enfrentou na última temporada.

“O Fortaleza olha para a sala de troféus e vê as cinco taças do Penta. E o rival? O rival olha para o Fortaleza”, afirma a narração do vídeo, em menção ao pentacampeonato cearense.

As postagens rapidamente ganharam repercussão entre as duas torcidas, reacendendo discussões sobre retrospecto, títulos e a atual fase de cada equipe.



