Com um a menos, Fortaleza é goleado pelo Botafogo no Castelão e segue no Z-4

Foto: FABIO LIMA Fortaleza 0x4 Botafogo - Arena Castelão - Série A

Em mais uma atuação apática na Série A, o Fortaleza foi goleado pelo Botafogo-RJ pelo placar de 5 a 0, na noite deste sábado, 9. O Tricolor ficou com um a menos ainda no começo do primeiro tempo, após a expulsão de Gustavo Mancha.

Os gols da partida foram anotados por Marçal, em duas oportunidades, Arthur Cabral e David Ricardo, ambos ex-Ceará, e Matheus Martins.

O resultado deixou o Leão estacionado na 18ª colocação com apenas 15 pontos conquistados. Na próxima rodada do Brasileirão, o time vai até o Rio de Janeiro encarar outro carioca, o Fluminense, no sábado, 16, às 16 horas.

Antes disso, tem compromisso importante pela Libertadores, na terça-feira, 12, contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, na Arena Castelão, às 19 horas.

Fortaleza 0x5 Botafogo - O jogo

O primeiro tempo no Gigante da Boa Vista foi marcado por um acontecimento que alterou completamente o roteiro do jogo — mas que não justifica o desempenho pífio. Logo aos cinco minutos, Gustavo Mancha recebeu cartão vermelho direto após falta dura em Danilo, em lance que gerou muita reclamação por parte dos tricolores, mas que na interpretação da arbitragem configurou jogo violento.

A expulsão obrigou o técnico Renato Paiva a reorganizar rapidamente a estrutura da equipe, recuando linhas e ajustando a marcação para tentar neutralizar o espaço ao adversário.

Com a superioridade numérica, o Fogão passou a controlar a posse de bola e a instalar-se no campo ofensivo, forçando o Tricolor a adotar postura mais reativa.

O gol que abriu o placar veio aos 14 minutos, em jogada de bola parada. Alex Telles cobrou falta pela esquerda, na altura da primeira trave, e Marçal, sem marcação, cabeceou firme para o fundo da rede, aproveitando desatenção defensiva tricolor.

A partir do gol, o Alvinegro manteve o ritmo acelerado, explorando a amplitude e variando as jogadas pelos dois lados do campo. Savarino, pela direita, e Artur, pela esquerda, criaram situações de perigo, finalizando de média distância e exigindo boas intervenções de Vinícius. A intensidade botafoguense impôs dificuldades à defesa tricolor, que precisou se desdobrar para fechar espaços e impedir que a desvantagem aumentasse.

Nos minutos finais da primeira etapa, o cenário se complicou ainda mais para o Tricolor do Pici. Arthur Cabral recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área sem marcação, driblou o goleiro Vinícius e finalizou para ampliar o placar. O segundo gol reforçou a vantagem e a confiança do Botafogo, que foi para o intervalo com controle absoluto do jogo e em situação confortável no marcador.

Com a necessidade de buscar o resultado na segunda etapa, o Fortaleza sabia que teria de superar não apenas a desvantagem no placar, mas também a inferioridade numérica que limitou suas ações desde os minutos iniciais. O desafio exigia organização defensiva e precisão ofensiva para tentar mudar a história da partida. Não foi, porém, o que aconteceu.

Desnorteado e perdido em campo, o Tricolor de Aço via o atual campeão brasileiro e da Libertadores se sentir no Nilton Santos — casa do Glorioso.

Logo aos dois minutos da última etapa, a bola foi lançada na área e ficou com o Arthur Cabral. O atacante teve total liberdade para dominar, proteger a bola e encontrar passe para Marçal, marcar novamente.

A noite parecia ser de ex-atletas do Ceará. O quarto gol foi de David Ricardo. Savarino cobrou escanteio e o defensor, completamente livre de qualquer marcação, deixou o seu. Aos 47 minutos, Matheus Martins fez o quinto e selou o placar elástico.

Fortaleza 0x5 Botafogo - Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Vinicius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Sasha, Matheus Pereira (Rossetto) e Lucca Prior (Pikachu); Breno Lopes (Bareiro), Deyverson (Gastón Ávila) e Herrera (Kervin Andrade). Téc: Renato Paiva

Bootafogo

4-5-1: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo (Huguinho), Artur, Savarino (Joaquín Correa)e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral (Mastriani)

Local: Arena Castelão

Data: 09/08/2025

Árbitro: Anderson Taronco

Assistentes: Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi

Público: 31.645

Gols: Marçal (14'- 1T; 2'- 2T), Arthur Cabral (49' - 1T), David Ricardo (8'- 2T) e Matheus Martins (47' - 2T)

Cartão amarelo: Kuscevic e Bareiro (FOR)

Cartão vermelho: Gustavo Mancha (FOR)