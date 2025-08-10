João Fonseca avança no Masters 1000 de Cincinnati após desistência de Fokina

Foto: Foto por MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP João Fonseca avançou após o abandono do espanhol Davidovich Fokina

O tenista brasileiro João Fonseca se classificou para a próxima fase do Masters 1000 de Cincinnati após desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do ranking ATP. A partida foi paralisada no 10º game do segundo set, após o jogador ibérico deixar a quadra por desgaste físico.

Fokina venceu o primeiro set no tie-break. No segundo, o espanhol chegou a abrir 4 a 0. A partir daí, João cresceu na partida, diminuiu os erros e construiu a virada por 5 a 4. Quando o brasileiro passou à frente, o tenista 18º do ranking acusou uma lesão e desistiu da partida.

"Em primeiro lugar tentei dar o meu melhor. Busquei impor a minha técnica e busquei a virada no segundo set. Não sei o que aconteceu, lamento por ele, mas fico feliz com a classificação. Foi um bom jogo com quebras para os dois lados. Ele conseguiu sacar bem e no tie-break foi melhor. No segundo set, ele começou melhor, mas eu não desisti do jogo, quebrei o saque dele, subi o nível e consegui a virada. Desejo melhoras para o Fokina, que é um grande jogador", disse o brasileiro.

No duelo, Fonseca começou melhor e conseguiu a primeira quebra de saque da partida. O rival espanhol devolveu a marca nos games seguintes e conseguiu a virada para 5 a 4 posteriormente.

No game que poderia confirmar o set em favor de Fokina, João Fonseca quebrou o serviço e empatou.

Na sequência, o carioca confirmou o saque e abriu 6 a 5. Fokina não bobeou e empatou, aproveitando o serviço. No tie-break, o espanhol foi mais consistente e levou o primeiro set com 7 a 4 no game decisivo.

Fokina começou embalado no segundo set. O espanhol abriu quatro games a zero, com duas quebras. Quando um pneu parecia próximo, João Fonseca começou a reação e, com duas quebras de saque, diminuiu a diferença para 4 a 3.

Neste ponto da partida, o espanhol apresentava sinais de desgaste e foi exausto ao banco esperar o próximo ponto. Se aproveitando do momento ruim do adversário, Fonseca venceu os dois games seguintes e, quando virou a partida, viu seu adversário deixar o confronto por questões físicas.

Mais cedo, a tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada em sua estreia em Cincinnati ao perder para a australiana Maya Joint, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

O jogo foi marcado por muita alternância no placar. No primeiro set, Bia salvou um break point, mas acabou sofrendo a quebra decisiva quando jogava para empatar por 5 a 5, deixando a australiana fechar em 6/4.

No segundo set, a brasileira teve que salvar três break points no início, mas reagiu e quebrou o saque de Joint duas vezes. Porém, quando sacava para fechar, Bia sofreu a quebra. Logo depois ela teve quatro set points no saque da adversária, não conseguindo confirmar nenhum. Finalmente, em sua segunda chance de sacar para o set, ela garantiu a vitória na parcial por 6/4.

O terceiro set também foi muito disputado, com quebras para os dois lados, mas a australiana foi quem levou a melhor, fechando o set em 6/4 e a partida em 2 a 1.

(Com Gazeta Esportiva)