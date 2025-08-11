Ceará sai na frente, mas sofre virada do Palmeiras fora de casa

Jogando fora de casa, no Allianz Parque, em São Paulo, o Ceará foi derrotado de virada pelo Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, 10, em duelo da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Lourenço, com um golaço, abriu o placar. Flaco López e Vitor Roque deixaram tudo igual no confronto entre Porco e Vovô.
De momento, a equipe permanece com 22 pontos conquistados no meio da tabela. O Alvinegro volta a campo no sábado, 16, às 16 horas, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão. O Palmeiras é o 3º com 36 pontos.
No primeiro tempo na capital paulista, o Palmeiras foi dono absoluto da bola e do território. Com 60% de posse, o time alviverde ditou o ritmo da partida, trocando passes com paciência e tentando encontrar espaços na defesa alvinegra.
A proposta do técnico Abel Ferreira ficou clara: trabalhar o jogo pelo chão, explorando a movimentação constante dos homens de frente e as subidas pelos lados. Ainda assim, apesar do domínio, as chances criadas não se converteram em gols. Foram três finalizações — duas delas exigindo defesa de Bruno Ferreira e uma saindo pela linha de fundo —, todas sem alterar o placar.
O Vovô, por outro lado, apostou em uma estratégia mais cautelosa, concentrando esforços na marcação e aguardando o momento certo para contra-atacar. Quando recuperava a bola, a equipe tentava acelerar com lançamentos para Galeano e Pedro Raul, buscando surpreender a defesa palmeirense.
No entanto, as transições rápidas esbarraram na boa recomposição do adversário, que impediu que as investidas se transformassem em chances reais.
A postura alvinegra foi de resiliência defensiva, com linhas bem compactas e atenção nas coberturas, o que ajudou a neutralizar a pressão. Ainda assim, a maior parte do tempo de jogo se desenrolou no campo de defesa do Ceará, que precisou se manter atento a cruzamentos e infiltrações.
O apito final da primeira etapa trouxe reações distintas: alívio para o torcedor cearense, que viu a equipe resistir à intensidade do adversário, e impaciência para a torcida palmeirense, insatisfeita com a falta de efetividade.
Esse cenário poderia até já deixar como expectativa um segundo tempo quase de ataque contra defesa. Porém, quem esperava que o Vovô ficasse acuado, sem se lançar ao ataque, se frustrou.
O time de Léo Condé, aos cinco minutos, deu as cartas no antigo Parque Antárctica. Galeano recebeu pela ponta-direita, brecou, passou para Lourenço que, de fora da área, mandou um chute indefensável para abrir o placar.
A partir disso, o confronto ficou no estilo que o Ceará mais gosta: defesa forte e aposta nos contra-ataques. Em um desses lances, quase o segundo.
Pedro Raul recebeu lançamento, fez o pivô e tocou para Galeano. O paraguaio devolveu a gentileza ao camisa 9, que acabou chutando mascado para intervenção do goleiro palmeirense.
Em apenas cinco minutos, contudo, um confronto que se desenhava bom para o Alvinegro foi por água abaixo. Primeiro, após um despretensioso cruzamento na área, a bola acabou pegando no braço de Willian Machado. Após checagem no árbitro de vídeo, pênalti marcado.
Flaco López cobrou forte, sem nenhuma chance de defesa para Bruno Ferreira. Passado esse momento, o Ceará não teve tempo para pensar na estratégia do jogo, que a virada já estava no placar.
Minutos depois do empate, em boa jogada pela direita, Maurício achou Vitor Roque, que apenas escorou para o fundo das redes e solou a virada. Aylon ainda chegou a deixar tudo igual, mas o impedimento foi marcado sob auxílio do VAR.
Palmeiras
4-2-3-1: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez) e Lucas Evangelista; Facundo Torres (Felipe Anderson), Maurício (Khellven) e Ramón Sosa (Flaco López); Vitor Roque (Allan). Téc: Abel Ferreira
Ceará
4-3-1-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson (Aylon) e Lourenço (Nicolas); Lucas Mugni (Sobral); Galeano e Pedro Raul.
Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Data: 10/08/2025
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Andrey Luiz de Freitas
Público: 27.358
Gols: Flaco López (21' - 2T) e Vitor Roque (23' - 2T) - PAL; Lourenço (5' - 2T) - CEA
Cartão amarelo: Aníbal Moreno (PAL); Matheus Bahia, Richardson (CEA)