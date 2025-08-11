Em casa, Floresta vence o Tombense e retorna ao G8 da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC O Verdão venceu a partida com um gol de Matheus Ludke

O Floresta venceu o Tombense (MG) por 1 a 0, na tarde deste domingo, 10, e retornou ao G8 da Série C. A partida disputada no estádio Domingão, em Horizonte (CE), marcou o fim da sequência de três jogos do Alviverde sem vitórias.

Em busca de três pontos e sendo mandante, o Lobo da Vila encontrou um cenário difícil devido as suas características de jogo. O time de Leston Júnior é tradicionalmente reativo e gosta de sair com os alas em transições, mas, perante um Tombense (MG) cauteloso e lanterna do campeonato, o time cearense foi desafiado a ser propositivo.

Se não bastasse ser a equipe com mais posse no início da partida, o time da Vila Manoel Sátiro teve que encarar uma marcação individual em seus três zagueiros, o que dificultava a primeira fase de construção e fazia a equipe perder tempo trocando passes entre os defensores.

Com intuito de se adaptar às características pedidas pela partida, o time cearense começou a arriscar chutes de fora da área, contando com desvios da defesa adversária para conseguir escanteios e cavar faltas nas laterais do campo.

A estratégia surtiu efeito aos 37 minutos da primeira etapa, quando abriu o placar da partida. Matheus Ludke alçou bola na área e o capitão Ícaro cabeceou para o fundo da rede. Este foi o quinto gol do defensor no ano, tornando ele, momentaneamente, o artilheiro da equipe.

Com o gol, o Alviverde passou a estar "mais confortável" no jogo, uma vez que a responsabilidade de ser mais criativo estava a cargo do Tombense-MG, que precisava correr atrás do resultado.

A segunda etapa foi de grande provação para o Floresta. A equipe cearense abriu o placar nos três jogos que sucederam o duelo contra a equipe mineira, sofrendo a virada contra a Ponte Preta e empatando com ABC e Maringá. Em ambas as partidas citadas, o Verdão sofreu gols nos minutos finais.

Desta vez, o Alviverde foi cauteloso, mas sofreu em boa parte do segundo tempo. Apesar de não ter sofrido tantas finalizações, o problema de trocar muitos passes no campo defensivo persistiu, enquanto meio-campo não conseguia manter a posse e o ataque não gerava volume.

O Tombense, por sua vez, cresceu na partida, fazendo uma marcação alta e fornecendo poucos espaços para o adversário sair em transição. Contudo, a equipe mineira não teve capricho o suficiente no último passe para gerar chances claras.

O time de Tombos (MG) ficou dependente dos cruzamentos. O goleiro Dalton, do Floresta, em boas saídas, afastava o perigo quando exigido. Com um segundo tempo sem brilho, o Floresta foi capaz de segurar o resultado e voltou a somar três pontos na competição nacional.

Faltando três rodadas para o fim da fase de grupos, o Floresta mira mais quatro pontos para atingir os 28, média para ficar dentro do G-8 e avançar na competição. Os cearenses enfrentam ainda o Confiança e Figueirense fora de casa e o São Bernardo, dentro de seus domínios.