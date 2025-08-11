João Fonseca encara francês em Cincinnati por vaga nas oitavas

Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP João Fonseca encara francês Térence Atmane por vaga nas oitavas de final do Aberto de Cincinnati

O brasileiro João Fonseca (nº 52) entra em ação novamente hoje no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O tenista carioca encara o francês Térence Atmane, que surpreendeu ao eliminar o número 22 do ranking, o italiano Flavio Cobolli. Eles se enfrentam à tarde, não antes de 15h30min, por uma vaga nas oitavas de final.

A sensação brasileira do tênis garantiu a classificação para enfrentar o francês após passar pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina (nº 18), que abandonou o jogo no segundo set.

No confronto, João perdeu o primeiro set no tie-break. "Foi uma partida difícil, em que o Fokina estava jogando muito bem, impondo um ritmo muito agressivo e sólido ao mesmo tempo. O primeiro set poderia cair para os dois lados. Teve break-points para os dois, ele sacou para o set no 5/4, depois eu quebrei novamente e tive oportunidades. Mas ele jogou melhor no tiebreak e acabou indo para o lado dele", analisou o tenista após a vitória.

No segundo, o carioca de 18 anos perdia por 4 a 0, mas reagiu e virou para 5 a 4, quando o espanhol desistiu devido a uma lesão. Antes de Fokina, Fonseca havia superado o chinês Bu Yunchaokete (nº 75).

"Fui acreditando, me mantendo na partida, até fazer 4/4. Depois quebrei de novo e percebi que ele não estava no mesmo ritmo. Não sei se foi cansaço ou alguma dor, mas sei o quão bom jogador e boa pessoa ele é. Espero que melhore rápido e tenha uma ótima sequência na temporada", afirmou Fonseca.

O novo adversário de João tem 23 anos e avançou do "qualifying" no Aberto de Cincinnati. Ele é apenas o 136º do ranking e disputa o seu quinto torneio de nível 1000 no circuito profissional. Em chaves principais, o francês soma seis vitórias e quatro derrotas.

Antes de eliminar Cobolli, Atmane venceu o japonês Yoshihito Nishioka (nº 130) e os australianos Li Tu (nº 176) e Omar Jasika (nº 207).

O duelo entre João Fonseca e Térence Atmane é inédito no circuito profissional. Os principais nomes do tênis estão na disputa em Cincinatti, como os dois primeiros colocados do ranking: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Após Cincinnati, o circuito promove o último Grand Slam do ano, o US Open, previsto para acontecer entre 25 de agosto e 7 de setembro. (Lucas Mota)



