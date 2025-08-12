Ágil, habilidoso e versátil, Rodriguinho aumenta opções para Condé no ataque do Ceará

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Meia-atacante Rodriguinho foi emprestado pelo Cruzeiro

Novo reforço do Ceará, o meia-atacante Rodriguinho desembarcou em Fortaleza ontem para se apresentar na sede do clube, em Porangabuçu. Emprestado pelo Cruzeiro-MG até o fim da atual temporada, ele chega com a missão de fortalecer o setor ofensivo e oferecer ao técnico Leo Condé mais variações táticas na reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

Com perfil versátil, o jogador de 22 anos pode atuar como meia central, segundo atacante ou aberto pelas pontas, função que lhe permite explorar sua principal característica: o drible curto aliado à agilidade para quebrar linhas defensivas.

Apesar de ter tido poucas oportunidades no Cruzeiro em 2025, sua contratação pelo Vovô é baseada no desempenho que teve enquanto vestia camisa do América-MG, clube que o revelou, entre 2022 e 2024. O destaque no Coelho, inclusive, resultou em sua venda para a Raposa no início deste ano.

Pelo Cabuloso, Rodriguinho participou de apenas oito partidas e não chegou a balançar as redes. O último jogo oficial dele foi no dia 28 de maio, no empate sem gols com o Unión, da Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o que indica que possivelmente precisará de um curto período de adaptação física antes de ficar à disposição.

Do ponto de vista tático, o atleta oferece alternativas interessantes para o time alvinegro. Isso porque ele pode atuar centralizado, organizando o jogo atrás do centroavante, mas também tem explosão para partir em velocidade pelas beiradas, acelerando transições e puxando contra-ataques.

Segundo análise do comentarista Thiago Minhoca, dos programas Esportes do POVO e Futcast, a tendência é que o novo reforço seja utilizado aberto nas extremidades do campo, concorrendo com Fernandinho, Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

“Ele é um meia-atacante que pode jogar como segundo atacante e ponta. Acho que o Ceará está trazendo ele para atuar pelos lados, até porque já tem Vina, Matheus Araújo e Mugni no meio”, analisou.

Essa função, inclusive, pode potencializar as jogadas de infiltração e criar espaços para os homens de área, além de dar mais profundidade ao ataque. Outra característica importante do jogador é a frequência em que ele "pisa na área" como elemento surpresa — no América-MG, marcou boa parte dos seus gols desta forma.

Atualmente, o elenco alvinegro passa por ajustes no setor ofensivo e Rodriguinho deve ser peça importante nesse processo. Além dele, a diretoria de futebol mantém conversas com o ponta Paulo Baya, do Fluminense-RJ e que se destacou no Goiás em 2024, e com o atacante argentino Lautaro Díaz, atualmente no Cruzeiro. Ambos os jogadores não vêm tendo espaço nos seus respectivos times e sinalizaram interesse em defender o Vovô na sequência da temporada.

Caso as negociações sejam concretizadas, esses nomes se juntarão às recentes chegadas do meia Vina e do volante Vinicius Zanocelo, configurando um pacote de reforços que mira não apenas melhorar o desempenho imediato, mas também dar ao treinador mais opções de esquema e postura em campo.