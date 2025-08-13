Apresentado e sorridente, Zanocelo explica escolha pelo Ceará e destaca recepção no clube

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Zanocelo teve passagem apagada pelo Fortaleza

O Ceará apresentou oficialmente o volante Vinicius Zanocelo. Emprestado pelo Santos-SP até o fim de 2025, o jogador de 24 anos concedeu coletiva na tarde de ontem, em Porangabuçu e mostrou entusiasmo para defender a camisa alvinegra.

Logo no início da conversa com os jornalistas presentes, o novo número 25 afirmou que o Vovô foi o clube onde se sentiu mais acolhido em toda a carreira. "Sem dúvida nenhuma foi o lugar onde fui mais bem recebido, mais acolhido. Eu tive uma linda passagem no Estoril, que também cheguei dessa forma. O jeito que cheguei aqui me lembra muito. Estou feliz de estar aqui nesse clube também gigante", declarou.

Mesmo em período de férias após o término da temporada europeia, em maio, o volante manteve a forma física e acredita estar apto a estrear já no próximo sábado, 16, contra o Red Bull Bragantino-SP.

"Sou um jogador que sempre me coloquei à disposição. Agora não é diferente. Claro que falta um pouco de ritmo de jogo, que a gente vai adquirindo aos poucos, mas estou sempre à disposição", disse quando questionado sobre a possível estreia diante do Massa Bruta.

Revelado no Santos, Zanocelo também defendeu Ponte Preta, Ferroviária-SP, Fortaleza e Estoril-POR. Ele se define como um segundo volante, mas já atuou como primeiro homem de meio-campo e também pela meia esquerda.

Ele revelou ainda que a decisão de acertar com o Ceará passou por fatores esportivos e pessoais. “A minha decisão pelo Vozão foi pelo projeto desportivo e familiar. A estrutura do clube me surpreendeu bastante, já esperava ser boa, mas é muito boa. É um clube que vem crescendo a cada ano e tenho certeza que, logo, logo, o Ceará vai dar passos longos. Quero mostrar meu futebol para poder ficar um bom tempo com a camisa do Vozão. Estou muito motivado, quero fazer história com essa camisa."

Questionado sobre o post que fez quando chegou ao time — onde se referiu ao Alvinegro como "maior da Capital", em provocação ao rival Fortaleza —, o reforço do Vovô preferiu ponderar que o momento exige trabalho e silêncio.



"Sobre essa última pergunta, vou te responder. Na verdade, não vou te responder, vou fugir dela (risos). É o momento de trabalhar muito e ficar em silêncio sobre isso. Tudo que eu disser vai criar uma polêmica muito grande. Não está na hora disso", comentou.

Com passagem no clube do Pici na temporada 2023, Zanocelo publicou a postagem na sexta-feira, 8, e escreveu: "Agora, sim, no Time do Povo! No maior da Capital! Vamos juntos, Vozão". Nos comentários, Vina, recém-chegado e ídolo da torcida, reagiu: "Hahaha boa meu irmão. Chegou chegando. Bem-vindo também! Vamos juntos! Agora do lado certo".

Por fim, o jogador também comentou sua passagem pelo Fortaleza em 2023. Segundo ele, um problema familiar sério logo nas primeiras semanas e uma sequência de lesões comprometeram seu rendimento no agora rival.

"Dos oito meses possíveis que pude estar lá, passei cinco machucado. Foi uma passagem ruim, não me sentia bem. Fiquei 80% do tempo lesionado, tentando ficar saudável, mas não consegui."