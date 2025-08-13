Logo O POVO+
Copa do Brasil terá dois clássicos nas quartas de final
Esportes

Copa do Brasil terá dois clássicos nas quartas de final

Edição Impressa
Tipo Notícia
Cruzeiro tenta ampliar recorde de títulos (Foto: Daniel Duarte / AFP)
Foto: Daniel Duarte / AFP Cruzeiro tenta ampliar recorde de títulos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira, 12, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, bem como o chaveamento dos oito clubes até a decisão da competição. O destaque são os dois clássicos estaduais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco da Gama x Botafogo.

O Corinthians encara o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo na última fase, e pode enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais. Já o vencedor do clássico mineiro pegar quem avançar de Bahia x Fluminense.

Os três clubes cariocas, no sorteio da CBF, ficaram do mesmo lado da chave e excluíram a possibilidade de um clássico Estadual na decisão. Dos oito classificados, apenas Botafogo e Bahia nunca se sagraram campeões da competição Os quatro times que avançarem às semifinais somam R$ 9.922.500 em premiação.

Quartas de final

1º - Atlético-MG x Cruzeiro
2º - Athletico-PR x Corinthians
3º - Vasco da Gama x Botafogo
4º - Bahia x Fluminense

(times à direita decidem em casa)

O que você achou desse conteúdo?