Copa do Brasil terá dois clássicos nas quartas de final

Foto: Daniel Duarte / AFP Cruzeiro tenta ampliar recorde de títulos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira, 12, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, bem como o chaveamento dos oito clubes até a decisão da competição. O destaque são os dois clássicos estaduais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco da Gama x Botafogo.

O Corinthians encara o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo na última fase, e pode enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais. Já o vencedor do clássico mineiro pegar quem avançar de Bahia x Fluminense.

Os três clubes cariocas, no sorteio da CBF, ficaram do mesmo lado da chave e excluíram a possibilidade de um clássico Estadual na decisão. Dos oito classificados, apenas Botafogo e Bahia nunca se sagraram campeões da competição Os quatro times que avançarem às semifinais somam R$ 9.922.500 em premiação.

Quartas de final

1º - Atlético-MG x Cruzeiro

2º - Athletico-PR x Corinthians

3º - Vasco da Gama x Botafogo

4º - Bahia x Fluminense

(times à direita decidem em casa)