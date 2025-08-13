Fortaleza domina, mas pouco assusta e fica no empate com Vélez pela Libertadores

Foto: FCO FONTENELE Breno Lopes lamenta lance perdido em Fortaleza x Vélez

A maior posse de bola e a presença quase permanente no campo de ataque não foram revertidas em grandes chances, muito menos em gol. Assim foi o roteiro do empate em 0 a 0 do Fortaleza com o Vélez Sarsfield, da Argentina, ontem à noite, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a igualdade no primeiro embate, a decisão da vagas nas quartas de final fica para a próxima terça-feira, 19, às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, casa de El Fortín. O vencedor avança na competição; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

No duelo de ida contra os argentinos, o Tricolor não pôde contar com o volante Matheus Pereira, destaque da equipe nos jogos mais recentes, devido a uma lesão. Martínez assumiu a posição no meio-campo e foi uma das novidades, ao lado dos laterais Mancuso e Diogo Barbosa e do estreante Helton Leite, que teve atuação segura no gol do Leão.

Com o modelo de jogo posicional de Renato Paiva, Marinho e Breno Lopes ficam espetados nas pontas, quase colados à beira do campo e na margem de erro da linha de impedimento do Vélez. O camisa 26 foi o mais acionado na primeira etapa, insistindo em cruzamento e criando algumas oportunidades. Com dificuldade na transição do meio-campo, os zagueiros eram os responsáveis por iniciar as jogadas.

Apesar do abalo pós-goleada para o Botafogo-RJ na Série A, a torcida tentou desfrutar de mais uma noite de Copa e empurrava o time, subindo o volume quando a bola ia para o campo de ataque. O público foi melhorando ainda no decorrer da primeira etapa, já que alguns torcedores encararam engarrafamento na Capital e filas na entrada. No total, foram quase 28 mil presentes.

Os erros de Marinho e Deyverson deixavam a arquibancada na bronca, e a proatividade de Lucca Prior e Breno Lopes arrancavam aplausos. Na área técnica, Paiva pedia a todo tempo que o time se adiantasse para estar compacto tanto para pressionar a saída visitante, quanto para atacar em bloco.

O Vélez Sarsfield, por sua vez, apostava nas investidas de Carrizo e Pellegrini e na experiência de Braian Romero. Foi o centroavante quem obrigou o estreante Helton Leite a trabalhar aos nove minutos, em chute cruzado na área. O novo arqueiro do Fortaleza fez outra intervenção aos 46, quando Mammana subiu livre em escanteio e cabeceou para defesa do camisa 23.

O Tricolor, que arriscou em finalizações de Marinho, Martínez e Gastón Ávila, só fez Marchiori trabalhar nos 45 minutos iniciais quando Breno Lopes recebeu passe de Prior, partiu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzando, ganhando um escanteio. Apesar de o Leão não ter balançado as redes, a torcida aplaudiu.

Na volta para o segundo tempo, Renato Paiva sacou Prior e deu vez a Kervin Andrade. O venezuelano deu maior dinâmica ao setor ofensivo e arriscava chutes, apesar de não levar perigo. O Fortaleza teve chance clara aos 17 minutos, quando Marinho fez bom lançamento, Martínez ajeitou e Breno Lopes bateu de primeira, mas sem força, para defesa de Marchiori em dois tempos.

O Tricolor tinha maior posse de bola e passou a maior parte da etapa final no campo de ataque, mas sem arremates perigosos. O Vélez, bastante dedicado a marcar os donos da casa, ainda teve a entrada de Machuca no segundo tempo, o que não surtiu efeito: os argentinos não aproveitavam as transições e nem forçaram defesas de Helton Leite.

Nos últimos minutos, o Fortaleza ainda teve Rossetto expulso — o volante foi acionado no decorrer do segundo tempo. No fim, o empate sem gols fez jus à pouca efetividade dos times na Arena Castelão e empurrou a decisão para Buenos Aires.

Ao apito final, as vaias — antes direcionadas a atletas criticados — cresceram, em protesto contra o resultado e contra a situação do time neste frustrante 2025.

Fortaleza 0x0 Vélez Sarsfield-ARG: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez (Rossetto) e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Adam Bareiro) e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Vélez Sarsfield-ARG



4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós), Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro e Galván (Andrada); Carrizo, Pellegrini (Machuca) e Braian Romero (Pizzini). Téc: Guillermo Schelotto

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/8/2025

Árbitro: Derlis Lopez-PAR

Assistentes: Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR

Cartões amarelos: Kuscevic, Brítez, Rossetto e Herrera (FOR); Baeza e Aliendro (VEL)

Cartão vermelho: Rossetto (FOR)

Público e renda: 27.955 presentes/R$ 537.534,00