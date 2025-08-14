Dirigente histórico do Maranguape, Manoel Bocão morre aos 64 anos

Foto: Lucas Emanuel/FCF Francisco Emanoel de Oliveira Paula, Manoel Bocão, e Mauro Carmélio durante antes de uma partida do Campeonato Cearense Série B 2025

Morreu na tarde desta quarta-feira, 13, aos 64 anos, Francisco Emanoel de Oliveira Paula, presidente do Maranguape Futebol Clube, conhecido como Manoel Bocão.

No comando do Gavião da Serra, conquistou mais recentemente os títulos dos Campeonatos Cearenses Série C de 2023 e Série B de 2025. Conduziu ainda o time ao vice-campeonato do primeiro turno do Estadual em 2002, Em respeito ao falecimento do dirigente, a Federação Cearense de Futebol (FCF) decretou luto de três dias, com bandeira hasteada a meio mastro e um minuto de silêncio em todos os jogos das equipes cearenses.

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o Maranguape se despediu de seu presidente. No texto, a equipe agradeceu os títulos, as conquistas e o tempo que o dirigente passou à frente do clube.

"Bocão foi muito mais que um dirigente esportivo. Foi um amigo leal, um líder apaixonado e um homem de humor irreverente, capaz de transformar qualquer momento em alegria. Sua energia e carisma tocaram e inspiraram todos ao seu redor, deixando uma marca inesquecível na vida de atletas, torcedores e da comunidade maranguapense", diz a publicação.

O presidente da FCF, Mauro Carmélio, prestou homenagens a Manoel Bocão por meio de uma nota divulgada à imprensa.

"Ele foi um dos grandes líderes e um dos responsáveis pelo crescimento do futebol cearense. Agora, descansa em paz, após ter lutado um bom combate e saído vitorioso. Deixou amigos, admiradores e um legado de dedicação. Tive o privilégio de aprender muito ao seu lado e reconheço seu sacrifício, bem como o imenso carinho que sempre teve pelo Maranguape Futebol Clube. Sua maior e última alegria foi testemunhar o acesso do clube à primeira divisão", disse o dirigente.

O Fortaleza prestou homenagens ao dirigente, também por meio de nota. No texto, o Tricolor se refere ao maranguapense como "um gestor que demonstrou não só uma paixão inigualável pelo seu time, mas pelo futebol cearense e o esporte em si".

O Ceará também se manifestou sobre o ocorrido. Em seu site oficial, o Alvinegro prestou condolências a família. "Em nome da diretoria executiva do Time do Povo, o presidente João Paulo Silva se solidariza com os amigos e familiares de Manoel Bocão", diz a nota.

O Ferroviário foi outro clube da capital a se manifestar. A equipe coral relembrou o "legado de dedicação e paixão pelo esporte" de Manoel e desejou condolências aos amigos e familiares do dirigente.

Além do histórico marcante como dirigente, Bocão deixa como legado ao esporte local o filho Brenno Rebouças, narrador e repórter esportivo do Sistema Verdes Mares, com passagem no Esportes O POVO.