Ponto de atenção: Ceará tem queda técnica na defesa e sofre 8 gols em 6 jogos

Foto: FCO FONTENELE Ceará, de Léo Condé, volta a campo no sábado, contra o Bragantino

O setor defensivo do Ceará vive um claro momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Não à toa, a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras-SP, de virada, nesse domingo, 10, no Allianz Parque, ampliou para oito o número de gols sofridos pelo time nos seis compromissos mais recentemente disputados pela Série A.

O recorte expõe falhas de posicionamento, erros individuais e dificuldade para manter regularidade frente a adversários mais qualificados. É válido ressaltar que, nesse mesmo período, o Vovô conquistou apenas uma vitória. Ainda é importante ressaltar que o time enfrentou, em sequência, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras os três times mais bem posicionados no torneio.

A sequência negativa começou com o revés por 1 a 0 para o Corinthians-SP, no Castelão, seguido por derrota pelo mesmo placar diante do Internacional-RS, em Porto Alegre — partida em que o Alvinegro teve boa atuação, mas acabou punido por um erro na marcação, aproveitado por Alan Patrick.

A fragilidade defensiva ficou ainda mais evidente na rodada seguinte, quando o Ceará perdeu em casa para o Mirassol por 2 a 0, novamente com falhas na cobertura e dificuldade para conter infiltrações.

O único triunfo recente aconteceu contra o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1. Apesar dos três pontos, a equipe sofreu um gol em erro do goleiro Bruno Ferreira, que entregou a bola para o artilheiro Kaio Jorge. Como ponto positivo na ocasião, a dupla de zaga formada por Marcos Victor e Willian Machado ofereceu mais solidez, vencendo duelos aéreos e reduzindo espaços entre as linhas.

Depois, veio o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Castelão, e, por fim, o revés diante do Palmeiras, completando a estatística negativa.

É importante destacar que o último jogo em que o Alvinegro saiu de campo sem ser vazado foi justamente a vitória por 1 a 0 no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no dia 13 de julho. Diante do maior rival, a equipe alvinegra apresentou compactação defensiva e forte pressão no setor de meio-campo.

"Eu vejo que parte dos gols sofridos mais recorrentes, se deve aos adversários de mais qualidades enfrentados nesse recorte. Junta-se a essa questão os erros individuais que em outros momentos não causavam tanto dano como agora até pelo contexto de tabela mais favorável que tinha no começo", avalia Thiago Minhoca, comentarista dos programas Esportes do POVO e Futcast.

Antes elogiado, o setor defensivo deve passar por ajustes durante a semana livre para treinamentos. O time comandado por Léo Condé segue se preparando para o próximo compromisso da temporada, marcado para este sábado, 16, às 16 horas (de Fortaleza), na Arena Castelão. O adversário da vez é o Red Bull Bragantino, que é oitavo colocado com 27 pontos e passa por fase ruim na Série A do Campeonato Brasileiro.

Ceará anuncia contratação do atacante Rodriguinho

O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, a contratação do atacante Rodriguinho, de 22 anos. O jogador é o quarto reforço do Ceará para o restante da temporada e chega do Cruzeiro-MG por empréstimo até o fim do ano. Conforme confirmado pelo Esportes O POVO, Rodriguinho desembarcou em Fortaleza na segunda-feira passada para fazer exames e assinar contrato com o Alvinegro.

Revelado pelo América-MG, Rodriguinho subiu ao profissional do time mineiro na temporada de 2022 e permaneceu por lá até o fim de 2024. No início deste ano, foi contratado sem custos pelo rival Cruzeiro, onde firmou vínculo até o término de 2027.

Vestindo a camisa do América-MG, Rodriguinho participou de 65 jogos, recorte em que anotou sete gols e sete assistências. Já atuando pela Raposa, o atacante teve pouca minutagem: foram apenas oito partidas disputadas, sendo cinco pela Copa Sul-Americana, duas pelo Campeonato Mineiro e uma pela Série A — o jogador não contribuiu com nenhuma participação em tentos.

Agora no Vovô, Rodriguinho deve ganhar mais espaço e ser uma peça utilizada com frequência pelo técnico Léo Condé, que tem tido opções limitadas no setor ofensivo. A tendência é de que o atacante esteja apto para estrear diante do Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O Vovô e o Esquadrão se enfrentam no próximo dia 20, às 21h30min, em confronto único realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

