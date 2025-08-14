Problemas pro DM tricolor

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Lucca Prior teve de ser substituído contra o Vélez por lesão

Após o empate sem gols com o Vélez Sarsfield na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico do Fortaleza, Renato Paiva, concedeu entrevista coletiva e lamentou a dificuldade que vem enfrentando em consolidar um time titular, situação impactada pelo número de lesões no elenco.

Diante do time argentino, por exemplo, o comandante português do Leão precisou lidar com dois novos problemas: lesões do zagueiro Kuscevic e do meio-campista Lucca Prior. Ambos iniciaram como titulares, assim como vinha acontecendo em jogos anteriores, e precisaram ser substituídos após sentirem dores.

"O que está, de fato, difícil é esta continuidade com os jogadores, que estamos tentando dar alguma continuidade, e com os jogadores se lesionando. E esse é que é o problema, que nós não estamos conseguindo definir um 11, pelo menos uma espinha dorsal", disse Paiva.

"Tentei, quando cheguei, encontrar uma e essa espinha dorsal da equipe viu-se contra o Bahia, o Red Bull, o Grêmio e o Corinthians. (Nesses jogos) Houve mais ou menos a espinha dorsal, entretanto já foram caindo os jogadores. E agora temos que encontrar novas opções e novas soluções, como fizemos hoje", completou.

No departamento médico, além dos dois citados e dos já recorrentes Moisés, Pochettino, Brenno e João Ricardo, o meio-campista Matheus Pereira, principal destaque individual do time nos duelos recentes, também virou ausência por problema físico. O lateral Bruno Pacheco, embora não figure na lista de lesionados, está com tendinite, situação revelada pelo próprio Paiva.

Consequentemente, o elevado número de desfalques tem prejudicado Paiva na repetição de escalações. Desde a sua estreia pelo clube, contra o Bahia, no dia 19 de julho, o treinador mandou a campo seis formações iniciais diferentes. Até então, sob seu comando, o Fortaleza venceu uma única partida, perdeu três e empatou duas vezes.

"Eu não gosto de lamentar falta de jogadores, porque tenho outras soluções. A questão que eu aqui digo é a ausência dos três (Matheus Pereira, Pochettino e Moisés), não de um, mas dos três ao mesmo tempo, e à qual se juntam hoje o Kuscevic e o Lucca Prior. Não foi uma substituição que eu quisesse fazer, foi uma substituição forçada", revelou Paiva.

Não somente jogadores no departamento médico, mas o português também tem convivido com atletas com problemas físicos e em fase de adaptação, casos dos atacantes Adam Bareiro e Herrera, contratados para reforçar o plantel e que ainda não conseguiram se firmar — diante da crise interminável que vive o Fortaleza, a expectativa era de que os atletas pudessem dar algum tipo de retorno imediato.

"O Adam não foi relacionado (contra o Corinthians) porque o Adam estava com déficit físico. Então decidimos, depois do jogo contra o Botafogo, fazer um trabalho específico, físico, com o Adam. Só físico, mais nada. Já o Herrera é um menino que está se adaptando aos poucos. Estamos lançando o Herrera jogo a jogo", afirmou.