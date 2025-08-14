PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

O Paris Saint-Germain (PSG) conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham Hotspur por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 após o tempo regulamentar) nesta quarta-feira, 13, em Udine, na Itália.

Os parisienses, vencedores da Champions League, perdiam para o campeão da Liga Europa por dois gols de diferença, marcados por Micky van de Ven (39 minutos de jogo) e o capitão Cristian Romero (3 da segunda etapa), mas conseguiram empatar graças a Lee Kang-in (40) e Gonçalo Ramos nos últimos instantes dos acréscimos (49).

Sem prorrogação, a partida foi direto para os pênaltis, e aí o PSG foi mais eficiente: Vitinha errou na primeira cobrança, mas seus companheiros acertaram depois, enquanto Van de Ven e Mathys Tel falharam pela equipe inglesa.

"Estou orgulhoso. Ainda não tivemos muita preparação, mas o futebol não é apenas uma questão física, é também mental", disse o capitão do PSG, o brasileiro Marquinhos, ao Canal Plus.

Em entrevista ao mesmo canal de televisão francês, o técnico Luis Enrique disse que este troféu foi "importante" para o clube. "Estamos felizes pelos nossos torcedores, embora precisemos melhorar. Espero muito mais dos meus jogadores", enfatizou.

Nenhum clube francês jamais havia conquistado este torneio de menor expressão da Uefa, que coloca frente a frente os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa da temporada passada.

O PSG havia participado desta competição apenas uma vez, como campeão da extinta Recopa Europeia em 1996, mas foi goleado pela Juventus na ocasião.

O time do técnico Luis Enrique sucede o Real Madrid, que venceu a Atalanta no ano passado e lidera a lista de campeões com um total de seis títulos.

O Tottenham nunca havia disputado a Supercopa da Uefa, que escapou por entre seus dedos na partida que marcou a estreia oficial de seu novo técnico, o dinamarquês Thomas Frank, com quem o 'Spurs' espera revitalizar o clube após uma temporada em que terminaram apenas na 17ª posição no Campeonato Inglês. (AFP)



