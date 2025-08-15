Após poucos jogos no Cruzeiro, Rodriguinho mira espaço no Ceará: "Só depende de mim"

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Reforço do Vovô, Rodriguinho foi apresentado ontem

Apresentado pelo Ceará, o atacante Rodriguinho concedeu entrevista coletiva ontem e não escondeu a satisfação de estar vestindo a camisa do Vovô. Acompanhado pelos dirigentes Lucas Drubscky e Haroldo Martins, o jogador explicou a baixa minutagem no Cruzeiro e como o Alvinegro pode ser importante em sua carreira.

Contratado pela Raposa nesta temporada, após se destacar no América-MG em 2024, o camisa 75 não teve o espaço esperado. Foram apenas oito jogos pelo Cabuloso, cinco deles na campanha do time na Copa Sul-Americana. Em relação ao tema, o atacante disse que foi uma opção técnica dos treinadores, mas que espera viver um novo momento no Ceará.

“A questão de não ter tido tanta oportunidade no Cruzeiro foi por opção técnica mesmo. Futebol é assim: em alguns lugares você vai ter mais oportunidade, em outros, não. O Ceará abriu as portas para que eu possa mostrar meu futebol. Espero aproveitar essa chance e desempenhar um bom futebol dentro de campo. Quero alcançar meus objetivos pessoais aqui, mas, primeiramente, o foco é o coletivo, o Ceará”, contou.

Os bastidores da negociação com o Alvinegro ocorreram sem muitas delongas. Ao tomar conhecimento do interesse do clube cearense, Rodriguinho disse ter ficado “muito alegre”, além de associar o Vovô a uma oportunidade de mostrar o seu melhor futebol. Segundo o atacante, só depende dele se firmar em Porangabuçu.

“Assim que eu recebi a mensagem do meu empresário, falando da conversa com o Ceará, eu fiquei muito alegre. Era uma oportunidade para jogar mais, e eu acho que aqui posso mostrar o meu melhor futebol. Não tive oportunidade lá (no Cruzeiro), mas aqui eu sei que vou ter pelo menos algumas oportunidades, e aí só depende de mim continuar jogando bem para seguir tendo chances”, comentou.

Versátil e habilidoso, Rodriguinho tem a capacidade de ocupar diferentes zonas no último terço do campo. Embora também atue como meio-campista, o jogador chega ao Ceará, inicialmente, para ser uma opção nas pontas do ataque, função que exerceu no Cruzeiro e no América-MG. O contrato de empréstimo tem duração até o fim desta temporada.

“Em relação à posição, no Cruzeiro eu já estava jogando de extremo, então é bem tranquilo para mim. Quando o Lucas (Drubscky) me chamou para conversar, ele já tinha me falado que a questão era mais atuar como ponta mesmo e, nesses últimos anos, eu já vinha desempenhando essa função. Espero ajudar bastante”, explicou.

Em 2023, Rodriguinho viveu uma experiência como rival do Ceará na Arena Castelão, à época jogando pelo América-MG. Na ocasião, o atacante enfrentou o Vovô pela 37ª rodada da Série B, com mais de 63 mil torcedores no estádio. Ao relembrar daquela noite, o jogador revelou ter ficado "arrepiado" com a atmosfera na arquibancada.

"Sobre a experiência aqui no jogo, foi muito legal. A torcida apoiando o tempo inteiro o Ceará. Vou ser bem sincero: quando se entra em um estádio cheio assim, chega a arrepiar. É um sonho de criança jogar em um estádio cheio, e aqui eu pude vivenciar um momento assim. É uma torcida maravilhosa, que apoia o time o tempo inteiro. É o 12º jogador", disse Rodriguinho.