Em primeiro teste com Helton Leite no gol, Fortaleza volta a não ser vazado

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Helton Leite estreou pelo Leão no meio de semana

O empate sem gols diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, na última terça-feira, 12, pelas oitavas de final da Libertadores, marcou a estreia do goleiro Helton Leite pelo Fortaleza. Apesar de pouco acionado, o experiente arqueiro teve atuação segura e ajudou o Tricolor a encerrar um incômodo jejum: o time não saía de campo sem ser vazado havia 13 partidas.

Segundo dados do Sofascore, o camisa 23 realizou três defesas contra os argentinos, duas delas em finalizações de dentro da área, além de afastar duas bolas aéreas. Com a bola nos pés, acertou 12 de 14 passes e obteve 50% de aproveitamento nos lançamentos longos. No primeiro tempo, apareceu com intervenções importantes e foi para o intervalo como o principal destaque do Leão do Pici.

"Não vou dizer satisfeito, porque isso é fazer meu trabalho, então fico contente porque o sistema defensivo, de maneira geral, deu uma resposta. Concedemos poucas oportunidades para eles. De maneira geral, foi um jogo com poucas oportunidades", avaliou o arqueiro de 34 anos, que defendeu clubes como Criciúma, Botafogo e São Caetano no futebol brasileiro.



Helton chegou ao Pici para suprir uma posição que vinha sendo problemática nas últimas semanas. Com João Ricardo e Brenno lesionados, Renato Paiva precisou alternar entre Vinicius Silvestre e Magrão, mas sem a segurança necessária.

Cria da base, Magrão disputou três jogos — contra Bahia, RB Bragantino e Grêmio — e não conseguiu corresponder. No duelo com os gaúchos, inclusive, cometeu dois pênaltis que influenciaram diretamente na derrota leonina. Já Vinicius Silvestre foi bem no empate com o Corinthians, mas sofreu cinco gols na goleada diante do Botafogo e perdeu o posto.

Agora com Helton, que deve seguir como titular enquanto João Ricardo se recupera de cirurgia na mão, o Tricolor do Pici se prepara para o confronto com o Fluminense, amanhã, às 16 horas, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.

“Seguir assim, porque isso foi apenas um jogo e faltam muitos nessa temporada. Agora é descansar, recuperar, porque o calendário aperta e sábado tem uma pedreira pela frente”, disse.

É importante destacar que a contratação de Helton foi um pedido do próprio Renato Paiva. O goleiro defendia o Deportivo La Coruña, da Espanha, e teve sua saída concretizada após o Fortaleza pagar a multa rescisória de 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão). O clube espanhol, em nota oficial, declarou que não tinha interesse em negociá-lo, mas foi obrigado a liberar o atleta diante do pagamento integral.