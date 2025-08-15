Floresta tem trabalho de Leston Júnior como pilar principal em luta por acesso inédito

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Técnico Leston Júnior no jogo Floresta x Itabaiana, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Brasileiro Série C 2025

Com a vitória sobre o Tombense-MG na rodada passada, o Floresta voltou ao G-8 da Série C e abriu três pontos de vantagem para o CSA-AL, nono colocado. A equipe da Vila Manoel Sátiro precisa de quatro pontos nos três jogos finais para alcançar a média histórica de classificação à segunda fase da Terceira Divisão.

Um dos principais pontos da grande campanha do Lobo na competição nacional foi a chegada do treinador Leston Júnior. Após demitir Marcelo Chamusca devido a um Estadual abaixo da crítica, a diretoria alviverde foi atrás de um velho conhecido da casa.

O treinador mineiro já havia passado pelo Verdão em 2020, quando conseguiu conduzir a equipe ao acesso para a Terceirona e foi vice-campeão da Série D daquele ano, perdendo para o Mirassol-SP, hoje na Série A. Em 2022, o técnico retornou a Vila Manoel Sátiro e evitou o rebaixamento do Floresta.

Além do acesso nacional com o Lobo, em 2015 o treinador conseguiu o acesso da Série C para Série B com o Tupi-MG. Outro trabalho notável do profissional foi à frente do Botafogo-PB, onde foi campeão estadual em 2018.

Fernando Graziani, colunista do O POVO e âncora e comentarista da Rádio O POVO CBN, destacou a qualidade do trabalho de Leston. Segundo o jornalista, o técnico mineiro está entre os melhores comandantes da terceira divisão nacional.

"Mais um jogo em que o ataque sofreu para criar e a defesa foi soberana. É assim que tem sido a campanha histórica do time sob o comando de Leston Júnior, sem dúvida alguma, um dos três melhores treinadores da competição, ao lado de Hélio dos Anjos, do Náutico, e Júnior Rocha, do Caxias", escreveu Graziani na coluna.

A principal valência do time cearense desde que o treinador assumiu, de fato, é a solidez defensiva. O Floresta sofreu apenas 13 gols até o momento, sendo a terceira melhor marca do campeonato.

O lado ofensivo, contudo, é deficitário. O Lobo marcou a mesma quantidade de gols que sofreu, tendo média de 0,81 tento anotado por jogo. Isto acontece, principalmente, pela forma como o time se posta em campo.

O Floresta joga em um 5-3-2, com dois volantes mais marcadores e um centroavante, Jeam, especialista em fazer pivôs. A criação passa pelos alas, Matheus Ludke e Raphael Furlan, explorando a linha de fundo.

A principal arma ofensiva dos comandados de Leston Júnior é a bola parada. Seja em faltas laterais ou em escanteios, o time da Vila Manoel Sátiro sabe explorar bem a altura da trinca de zaga e possui bons finalizadores de fora da área, como Ludke e o volante Pablo, em caso de rebote.

A "Força Aérea Alviverde" é tão forte que o artilheiro da equipe é o zagueiro Ícaro, com quatro tentos anotados. Ruan e Jeam, jogadores de ataque, aparecem logo atrás, com três gols cada.