Alcaraz sofre, mas vence Rublev e vai às semifinais em Cincinnati

Foto: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Carlos Alcaraz avançou para a semifinal no torneio de Cincinnati

O tenista espanhol Carlos Alcaraz suou para derrotar o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, ontem, e avançar para sua segunda semifinal no Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número dois do mundo, venceu Rublev (11º) com parciais de 6-3, 4-6 e 7-5, conquistando sua 15ª vitória consecutiva em torneios Masters 1000.

O espanhol teve seus melhores momentos em um primeiro set que dominou do início ao fim, com um saque imponente em que concedeu apenas um break point ao adversário.

Rublev foi particularmente fraco no segundo saque (31% de efetividade) e acabou assumindo riscos excessivos nas trocas.

No segundo set, o russo aprimorou sua pontaria e encontrou o precioso break point em um longo sétimo game. Conformado em seguir lutando sob temperaturas acima de 30º, o atual campeão de Roland Garros melhorou suas devoluções até quebrar o saque de Rublev e abrir 5 a 3.

Combativo, Rublev aproveitou um saque ruim de Alcaraz para devolver a quebra. O moscovita desperdiçou em seguida uma bola para forçar o tiebreak e deu um tiro no próprio pé com uma dupla falta, que inclinou a partida a favor do espanhol. Alcaraz mantém sua extrema solidez com sete semifinais consecutivas nos torneios que disputou.

O ex-número um do mundo comemorou sua 15ª vitória consecutiva em torneios Masters 1000 com vários tapas no peito. "Tenho orgulho de aceitar que tive que jogar o terceiro set e que seria uma longa batalha. Adoro isso", disse Alcaraz.

O espanhol de 22 anos lutará hoje por uma vaga em sua segunda final em Cincinnati, após a derrota sofrida diante do sérvio Novak Djokovic em 2023.

A outra semifinal será entre o italiano Jannik Sinner, atual campeão do circuito, e o francês Terence Atmane, a maior revelação deste torneio, em que começou na 136ª posição do ranking da ATP.

