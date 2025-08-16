Ceará recebe Bragantino no Castelão por retomada de força caseira na Série A

Foto: Fernanda Barros Dieguinho é peça importante no meio-campo do Vovô

O Ceará recebe o RB Bragantino-SP hoje, na Arena Castelão, às 16 horas, em confronto válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô mira a vitória para voltar à primeira página da tabela de classificação e quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer diante do seu torcedor.

Atual 12º colocado, com 22 pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time paulista com força máxima em campo. No jogo, o técnico Léo Condé terá o retorno do atacante Pedro Henrique, que se recuperou de virose e deve reassumir a posição de titular.

Para além disso, o Vovô pode promover duas estreias. Recém-chegados, o volante Vinicius Zanocelo e o ponta Rodriguinho já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição. O meia-atacante Vina, principal reforço na janela e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar.

Vindo de uma sequência de duelos complicados — venceu o Cruzeiro no Mineirão, arrancou empate do Flamengo em casa e perdeu para o Palmeiras em São Paulo —, o Vovô quer voltar a alegrar sua torcida no Castelão. O último triunfo alvinegro como mandante ocorreu no dia 17 de maio, quando bateu o Sport pela Série A.

Para voltar a obter um resultado positivo no Gigante da Boa Vista, o time de Porangabuçu contará com o apoio das arquibancadas: mais de 25 mil torcedores já garantiram presença para o confronto de hoje.

O Red Bull, por sua vez, encara o duelo contra o Ceará como uma chance de voltar a vencer. O time de Bragança Paulista (SP), apesar de ser oitavo colocado, soma sete derrotas e um empate nos oito jogos mais recentes. No recorte, perdeu para Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo, Atlético-MG, Botafogo (duas vezes, pela Copa do Brasil) e Internacional.

Para o confronto, o técnico Fernando Seabra terá que lidar com desfalques importantes, incluindo o atacante Isidro Pitta, artilheiro da equipe na temporada. O paraguaio de 26 anos sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda na derrota para o Internacional e está fora do embate no Castelão. Em 2025, ele soma 32 jogos, oito gols e duas assistências.

Pitta é apenas o caso mais recente de uma longa lista de problemas médicos no Massa Bruta. Estão no departamento médico Juninho Capixaba, Eduardo, Henry Mosquera, Andrés Hurtado, Agustín Sant’Anna e Vinicinho.

A boa notícia para o Bragantino é a presença do lateral-esquerdo Vanderlan, recém-contratado do Palmeiras, que viajou com a delegação e pode fazer sua estreia na Arena Castelão. Antes tratado como dúvida, o volante Matheus Fernandes se recuperou de lesão e também seguiu com o grupo.

É importante destacar que o Ceará ainda tem um tabu no confronto: não vence o Bragantino desde a Série B de 2016. De lá para cá, Vovô e Massa Bruta se enfrentaram sete vezes, contabilizando três vitórias para o grupo de Bragança Paulista e quatro empates.

No retrospecto geral, o histórico entre os times é mais equilibrado. Em 23 disputas, foram sete vitórias para cada e nove empates, com 31 gols feitos pelo Ceará e 30 marcados pelo Bragantino. O levantamento é do site oGol.

Ceará x RB Bragantino: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/8/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Raphael Carlos Reis/RJ

VAR: Diego Pombo Lopez/BA

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO