Pressionado, Fortaleza visita o Fluminense em mais uma tentativa de deixar o Z-4

Foto: Thiago GADELHA / AFP Gastón Ávila tem sido titular na zaga

Pressionado e com protestos da torcida no embarque, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. É nesse clima que o Fortaleza entrará em campo hoje para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do cenário negativo, o Tricolor pode aliviar a interminável crise que vive com uma vitória, resultado que pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Leão não só tem a obrigação de vencer para sair do Z-4, como também precisa torcer por tropeços de dois concorrentes na tabela: o Vasco, que é o 17º, e o Vitória, atual 16º. Na combinação necessária, o time carioca tem que pelo menos empatar com o Santos, em São Paulo, enquanto a equipe baiana tem que perder para o Juventude, em Salvador (BA).

Atuando fora de casa, entretanto, o desempenho do Fortaleza é desastroso — não somente na Série A, mas na temporada em geral. Considerando os jogos na elite nacional, o Tricolor do Pici tem 16% de aproveitamento longe da capital cearense, com quatro derrotas e quatro empates, figurando como o segundo pior visitante do torneio, posto que divide com o Vasco e o Vitória.

Diante do mau momento, torcedores do Fortaleza se reuniram no aeroporto da capital cearense para protestar contra a diretoria e o elenco. Uma faixa foi estendida no local com a frase: “Salário de milhões, futebol de centavos”. Alguns nomes específicos, como o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e o atacante Deyverson, foram alvos de cobranças e críticas. A delegação tricolor acabou embarcando por um local privativo e evitou a manifestação.

Para a partida, o técnico Renato Paiva conta com o retorno do goleiro João Ricardo, mas deve manter Helton Leite como titular. Entre as ausências, a lista é grande: os zagueiros Gustavo Mancha (suspenso) e Kuscevic, o goleiro Brenno, o atacante Moisés e os meias Matheus Pereira e Pochettino — estes últimos cinco são baixas por lesão.

Rival do Fortaleza, o Fluminense vive uma fase positiva e acumula cinco partidas de invencibilidade, entre duelos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na elite nacional, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho ocupa a nona posição, com 24 pontos, e precisa vencer para não se desgarrar do pelotão do G-6, que garante vaga na Libertadores do próximo ano.

E se o Leão tem sido um visitante ruim, o Flu tem sido um mandante competente no Brasileirão desta temporada. No Rio de Janeiro, a equipe carioca venceu cinco confrontos, perdeu dois e empatou um, o que representa 66% de aproveitamento — desempenho pior apenas que o Cruzeiro (73%), Mirassol (75%), Bahia (77%) e Flamengo (86%).

Mas Renato Gaúcho precisará lidar com um número relevante de desfalques. Na lista estão nomes como o experiente Thiago Silva, capitão e ídolo, o também zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo, todos lesionados. Freytes, suspenso, é outro fora do jogo.

Por outro lado, o treinador terá o atacante Santiago Moreno à disposição para o duelo no Maracanã. O colombiano, que estava na MLS e foi contratado para reforçar o elenco carioca, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para enfrentar o Fortaleza.

Fluminense x Fortaleza: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Davi Duarte e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Serna, Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/8/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kapes/RS e Luis Carlos de Franca/RN

VAR: Gilberto Rodrigues Castro/PE

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO