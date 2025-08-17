Ceará vence RB Bragantino no Castelão, encerra jejum em casa e volta ao G-10 da Série A

Foto: Samuel Setubal Atacante Aylon comemora gol no jogo Ceará x Red Bull Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Em tarde de boa atuação, o Ceará dominou e venceu o RB Bragantino por 1 a 0, com gol de Aylon, ontem, na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada da Série A. Com o resultado positivo, o Vovô deu fim ao jejum de quatro jogos sem vitórias como mandante na elite nacional e voltou a integrar o G-10 da tabela de classificação, com 25 pontos conquistados.

O primeiro tempo do Ceará foi consistente e, principalmente, seguro. Ao longo de todos os 48 minutos, o Alvinegro de Porangabuçu controlou as ações e ditou o ritmo do jogo, sem permitir que o RB Bragantino tivesse qualquer momento de protagonismo. Destaque para a ótima organização defensiva montada pelo técnico Léo Condé, que neutralizou por completo os visitantes.

Taticamente, a primeira linha do Vovô, formada pelo trio de ataque, era responsável por fazer pressão na saída de bola do Massa Bruta. No meio-campo e nas laterais, marcações individuais muito bem encaixadas. Consequentemente, o time paulista foi forçado a recorrer às bolas longas, cenário que, na maioria das vezes, foi vencido pelos defensores do Ceará.

Ofensivamente, a equipe cearense não mostrou muitas mudanças em relação ao seu padrão: verticalidade, toques rápidos e muito uso da linha de fundo com Galeano. No início do jogo, o RB Bragantino conseguiu preencher bem os espaços, dificultando as articulações do Vovô. Mas, aí, veio outro trunfo dos comandados de Condé: bolas longas para infiltrações nas costas dos zagueiros.

Aos 11 minutos, Dieguinho — que foi um dos principais destaques da partida — fez ótimo lançamento para Galeano, que ultrapassou o defensor do Massa Bruta, dominou no peito e tocou para trás, em direção ao meio da grande área, onde estava Aylon. O atacante, de bate-pronto, acertou um belíssimo chute: golaço e 1 a 0 no placar.

Faltou ao Ceará, entretanto, maior ímpeto ofensivo para buscar mais gols. Atuando com o apoio da torcida, em seu estádio e diante de um adversário nitidamente desconfortável, o Vovô poderia ter tido uma postura mais agressiva, mas pouco conseguiu criar. À exceção de uma finalização de Lourenço, o goleiro Cleiton não precisou fazer novas intervenções.

Na segunda etapa, o Ceará mudou sua postura na fase defensiva e passou a se postar em bloco baixo, permitindo ao RB Bragantino ter mais posse de bola. O intuito era exatamente esse: atrair o Massa Bruta para o seu campo e, ao desarmá-lo, contra-atacar com maiores espaços para os homens da frente.

Nesse modelo de jogo, é importante destacar o excelente trabalho dos volantes Richardson e Dieguinho. Ambos tiveram atuações fundamentais para que o Vovô seguisse competitivo, sem permitir que o time paulista crescesse na partida. Pedro Raul, aos 15, até chegou a balançar as redes, gol que daria uma enorme tranquilidade, mas o juiz de campo assinalou falta e anulou o lance.

Para potencializar as ações ofensivas do Vovô, já que o desgaste físico dos que começaram a partida estava evidente a partir dos 20 minutos, Léo Condé promoveu a estreia do recém-contratado Paulo Baya. O atacante foi participativo, mostrou grande velocidade e quase deu uma assistência para Pedro Raul.

Sem novas grandes oportunidades para nenhum dos times na reta final do segundo tempo, prevaleceu o resultado construído pelo Vovô. Vitória importante e que reforça a nova boa fase do Ceará na temporada, marcada por boas atuações e, sobretudo, conquista de pontos. Pensando em escapar de vez do rebaixamento, que é o principal objetivo do clube, restam 20 pontos para o número mágico dos 45 — ou seja, seis vitórias e dois empates.

Ceará 1x0 RB Bragantino: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Rafael Ramos); Dieguinho (Lucas Lima), Richardson (Fernando Sobral) e Lourenço (Mugni); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Paulo Baya). Téc: Léo Condé

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Ramires (Thiago Borbas), Praxedes (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Laquintana) e Eduardo Sasha. Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/8/2025

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Raphael Carlos Reis/RJ

Gol: 11min/1ºT - Aylon

Cartões amarelos: Mugni, Nicolas e Fernando Sobral (CEA); Guzmán, Gabriel, Jhon Jhon, Lucas Barbosa (RBB)

Público e renda: 27.459 presentes/R$ 425.329,00