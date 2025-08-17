Fortaleza perde para Fluminense no Maracanã, segue em crise e permanece no Z-4 da Série A

Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. Canobbio selou o triunfo carioca no Maracanã

A péssima fase do Fortaleza segue sem dar trégua. Ontem, o time do Pici foi até o Maracanã, pela 20ª rodada da Série A, em busca de voltar para casa com os três pontos, mas com uma atuação sem criatividade, com falhas individuais e coletivas, foi novamente derrotado na competição, desta vez por 2 a 1 pelo Fluminense.

Germán Cano e Canobbio marcaram os gols da vitória do Tricolor das Laranjeiras, enquanto Breno Lopes descontou para o Leão. Com o resultado, o Fortaleza segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas, com apenas 15 pontos somados e na 18ª colocação.

O Tricolor do Pici ainda não ganhou como visitante na Série A e vive momento de turbulência. Na contagem geral da temporada, foram somente três triunfos nos 20 jogos mais recentes.

Em busca, de maneira desesperada, de sair da degola após nove rodadas consecutiva nas quarto últimas colocações, o Fortaleza foi a campo com uma escalação diferente.

Nos primeiros lances, logo aos dois minutos, a equipe mostrou que tentaria ter as rédeas do embate quando Yago Pikachu conseguiu uma boa chegada, mas o chute fraco, de fácil defesa para o goleiro Fábio, pareceu uma prévia do que seria o embate no quesito ofensivo para o Leão, especialmente no primeiro tempo.

O mandante Fluminense, que não parecia apressado em abrir o placar, conseguiu balançar as redes cedo. Aos oito minutos, Germán Cano precisou apenas de uma boa jogada de Serna para fazer a torcida tricolor a comemorar no Maracanã.

Mesmo com a desvantagem, o Tricolor do Pici não se inibiu e seguiu tendo mais a bola no primeiro tempo, finalizando mais. A única grande chance que o Leão chegou a ter foi aos 25 minutos, quando um gol de empate chegou a ser marcado por Kervin Andrade após um bate-rebate dentro da grande área, mas o tento foi anulado por bola na mão do camisa 77.

O Fluminense também teve uma oportunidade de ampliar o placar, com um pênalti de Ávila em Martinelli, mas o árbitro Rafael Klein anulou a falta máxima após revisão no VAR.

No segundo tempo, os comandados de Renato Paiva seguiram em busca de uma igualdade. O Tricolor das Laranjeiras não conseguia impedir a pressão criada pelo Leão, especialmente com as mudanças executadas pelo técnico português, mas foi o time de Renato Gaúcho que novamente mexeu o placar do jogo quando teve a oportunidade.

Aos 20 minutos, após mais uma grande jogada de Serna e com falha defensiva do Tricolor cearense, Canobbio ampliou para o Fluminense. O Fortaleza seguiu no mesmo estilo de jogo, chegando a descontar com Breno Lopes, mas sem força para que pontos fossem somados no jogo.

O Tricolor do Pici voltará a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 24, às 18h30min, diante do Mirassol-SP, na Arena Castelão. Antes disso, o Leão vai até a Argentina, onde enfrentará o Vélez Sarsfield pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na terça-feira, 19, às 19 horas. Na partida de ida, na capital cearense, as equipes ficaram no empate sem gols.

Fluminense 2x1 Fortaleza: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Davi Schuindt e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules) e Ganso (Lima); Serna, Keno (Canobbio) e Cano (Everaldo). Téc: Renato Gaúcho

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rossetto (Adam Bareiro) e Kervin Andrade (Lucca Prior); Herrera (Breno Lopes), Yago Pikachu (Allanzinho) e Lucero (Deyverson). Téc: Renato Paiva

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/08/2025

Árbitro: Rafael Klein/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Luis Carlos de Franca Costa/RN

Gols: 8min/1ºT - Cano e 20min/2ºT - Canobbio (FLU); 28min/2ºT - Breno Lopes (FOR)

Cartões amarelos: Martinelli e Bernal (FLU); Breno Lopes, Kervin, Brítez e Lucero (FOR)

Público e renda: 31.215 presentes/R$ 1.287.034,00