Jogadoras do Fortaleza reclamam de arbitragem em eliminação na A2 e cobram CBF

Leoas caíram nos pênaltis para as Gloriosas

A eliminação do Fortaleza na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2 deixou um gosto amargo para as Leoas. Não apenas pela derrota nos pênaltis para o Botafogo, sexta-feira passada, 15, no Rio de Janeiro, mas por um erro na arbitragem em um gol anulado que poderia ter mudado o rumo da partida no tempo regulamentar.

Aos quatro minutos do segundo tempo, o Tricolor conseguiu alcançar o empate diante das Gloriosas com Thalita, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. O lance, porém, era legal, já que a jogadora do Fortaleza estava atrás da marcação rival. Sem a presença de VAR na competição mesmo nas fases decisivas, o lance não foi revisado.

Nas redes sociais, o clube fez uma postagem com vídeo do lance questionando o impedimento. Artilheira da equipe cearense, a atacante Jhow também se manifestou após a partida. Depois do empate por 1 a 1 nos 90 minutos, o Botafogo ganhou por 5 a 3 nos pênaltis.

"Eu fico com um sentimento ruim tão forte que é difícil expressar em palavras. Você trabalha, se dedica, se prepara, se blinda mentalmente para performar em uma partida. Chega na hora, a arbitragem faz isso. Um erro nítido. Que dava pra voltar atrás na hora. Pior ainda querer dar cartão amarelo para calar o questionamento nosso dentro de campo", escreveu.

Depois, de maneira simultânea, as atletas leoninas publicaram uma nota em que cobram posicionamento da CBF. No texto, as jogadoras questionam o impedimento assinalado e acentuam que o lance acabou por interromper a campanha histórica na competição nacional.

"O sentimento de dever cumprido pelo acesso se mistura com a revolta diante da impunidade. São inúmeros os casos grotescos que temos presenciado, e a pergunta que fica é inevitável: estamos diante de incompetência, falta de estrutura dos órgãos competentes ou de algo ainda mais grave?", inicia o texto.

As atletas deixaram claro que o "objetivo era chegar mais longe, valorizar toda nossa dedicação no dia a dia e dar orgulho ao uniforme que vestimos" e classificaram a decisão da arbitragem "como um dos maiores erros já cometidos, sem margem para dúvidas". "É urgente que surjam respostas concretas e não mais os mesmos comunicados prontos, recheados de frases vazias que nada explicam. Um ano inteiro de trabalho, dedicação e suor foi simplesmente interrompido", finalizam.

Confira a nota das jogadoras do Fortaleza:

