Richarlison faz dois gols, e Tottenham estreia com vitória na Premier League

Foto: Ben STANSALL / AFP Atacante Richarlison comemora gol no jogo Tottenham x Burnley pela Premier League

Com dois gols do atacante brasileiro Richarlison, o Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0, ontem, na primeira rodada do Campeonato Inglês, dando a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Thomas Frank.

Depois de perderem, nos pênaltis, a Supercopa da Uefa para o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, 13, os Spurs conseguem vencer e convencer para dar início a uma temporada na qual querem deixar para trás o desempenho decepcionante na edição passada do Inglês, com apenas a 17ª posição, o que terminou custando o cargo do técnico Ange Postecoglou.

Richarlison encaminhou a vitória marcando os dois primeiros gols do time londrino — o segundo, um golaço de voleio —, antes de Brennan Johnson fechar o placar.

Em jogo simultâneo, o Sunderland, de volta à primeira divisão depois de oito anos, também conseguiu uma vitória por 3 a 0, sobre o West Ham. Os gols foram marcados por Eliezer Mayenda, Daniel Ballard e Wilson Isidor.

O Campeonato Inglês continua hoje com três jogos. Destaque para o duelo entre Manchester United e Arsenal, em Old Trafford, e para o clássico londrino entre Chelsea, campeão mundial em julho, e Crystal Palace, que, no último fim de semana, conquistou a Supercopa da Inglaterra. Amanhã, o Leeds United fecha a rodada recebendo o Everton.

Na sexta-feira, 15, no jogo que abriu a temporada 2025/2026, o campeão Liverpool derrotou o Bournemouth por 4 a 2, em Anfield.

A partida foi marcada pelos insultos racistas de um torcedor dos Reds contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, que levaram o juiz a interromper o duelo por alguns minutos. A polícia inglesa anunciou que abriu investigação sobre o caso.

O jogador declarou, um dia depois da partida, que os insultos que recebeu o marcarão "para sempre", "Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu" para apoiá-lo, explicou.

Depois da partida, a Premier League anunciou que abriria uma investigação interna e que dava todo o seu apoio ao jogador. Em comunicado, a organização do campeonato inglês afirmou que iria "trabalhar com as partes envolvidas e as autoridades para garantir que nossos estádios ofereçam um ambiente inclusivo e agradável para todos".