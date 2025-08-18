Logo O POVO+
Com gol no início, Arsenal vence United em Old Trafford pela Premier League
Calafiori marca em jogada de bola parada, David Raya tem atuação decisiva, e Gunners batem Red Devils por 1 a 0, pela primeira rodada
Calafiori comemora gol no jogo Manchester United x Arsenal, em Old Trafford, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O Arsenal marcou cedo e segurou a pressão do Manchester United, vencendo por 1 a 0, ontem, em Old Trafford, graças a uma grande atuação do goleiro David Raya, no grande duelo da primeira rodada do Campeonato Inglês.

Após cobrança de escanteio de Declan Rice, dos Gunners, o goleiro Bayindir, dos Red Devils, saiu mal, e Calafiori apareceu na segunda trave para marcar o único gol da partida, aos 13 minutos.

Este foi o 31º gol que o Arsenal marcou em uma jogada de escanteio desde o início da temporada 2023/2024.

A principal contratação ofensiva dos Gunners, o atacante sueco Viktor Gyökeres, não estreou bem na Premier League, sem nenhum chute a gol e quatro passes certos até ser substituído aos 15 do segundo tempo.

Já o Manchester United teve uma atuação muito acima das que mostrou na última temporada, quando terminou o campeonato apenas na 15ª posição, mas não foi o suficiente para evitar a derrota diante de sua torcida.

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles foram corajosos e tentaram de tudo. Parabéns pelo jogo. Merecíamos um resultado diferente", disse o técnico do United, o português Rúben Amorim.

Raya, do Arsenal, foi o protagonista com suas defesas salvadoras, uma delas em um chute perigoso do atacante brasileiro Matheus Cunha e outra no segundo tempo, em cabeçada de Bryan Mbeumo.

O goleiro espanhol também contou com a sorte em uma finalização de Patrick Dorgu, que parou na trave.

"Não foi o nosso melhor dia. Não jogamos bem defensivamente, então foi uma batalha difícil. Lutamos até o fim, segurando a vantagem que construímos, e é isso que devemos destacar hoje", disse Raya após a partida.

