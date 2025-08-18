Floresta perde para o Confiança no Batistão, mas se mantém no G-8 da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Lobo de Leston Júnior ainda não ganhou fora de casa

O Floresta foi superado pelo Confiança-SE por 1 a 0, na noite de ontem, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, o Verdão segue no G-8 da competição, a dois jogos do fim da primeira fase.

O Verdão até iniciou bem o confronto, mas viu o zagueiro e capitão Ícaro ser expulso aos 29 minutos, ao derrubar o atacante Maikon Aquino, que sairia no mano a mano com o goleiro Dalton.

Com um jogador a menos durante um terço do confronto, o Floresta se segurou o quanto pôde, mas o zagueiro Valdo, ex-Ceará, balançou as redes aos 38 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio.

Os comandados de Leston Júnior permanecem na 6ª posição, no entanto, viram o próprio Confiança chegar aos 23 pontos — um a menos que o Floresta — e se aproximar na disputa por classificação para a próxima fase.

O próximo compromisso do Lobo será contra o Figueirense-SC, no próximo sábado, 23, às 19h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O time da Vila Manoel Sátiro terá o desafio de buscar a primeira vitória fora de casa na Terceirona, já que soma cinco derrotas e quatro empates em nove partidas como visitante.

O início de jogo foi eletrizante. Logo no primeiro minuto, Romarinho completou cruzamento de Mateus Ludke e finalizou com perigo ao lado do gol do Confiança. A resposta dos mandantes aconteceu no lance seguinte.

No contra-ataque, Renan conduziu a bola pela esquerda, fintou os zagueiros do Verdão e conduziu com liberdade em direção à baliza cearense. A um passo para entrar na grande área, finalizou, mas a bola desviou no defensor do Verdão e bateu na trave esquerda de Dalton.

Dez minutos depois, o Floresta teria sua última chance perigosa no confronto. Ludke conduziu novamente pela direita e achou Diego Matos, que finalizou de primeira da entrada da área, próximo ao ângulo de Felipe.

Aos 29, aconteceu o primeiro lance capital da partida. Após receber um recuo de cabeça, o zagueiro Ícaro, do Floresta, atrapalhou-se sozinho e foi desarmado por Maikon Aquino. Para evitar que o atacante do Confiança ficasse cara a cara com Dalton, o camisa 31 do Verdão segurou a perna do adversário e impediu uma situação clara de gol, sendo expulso do confronto.

O segundo tempo foi todo de pressão dos mandantes, mas sem muito efeito prático. Mesmo com um a menos, os visitantes sustentaram até os 38 minutos da etapa final, quando aconteceu o único gol do embate nordestino no Batistão.

Em cobrança de escanteio de Dionísio, a bola viajou toda a área até achar o colombiano Breyner Camilo. O atacante do Confiança dominou e alçou novamente a bola, em direção à pequena área. Foi então que o goleiro Dalton tentou sair para cortar o lance, mas acabou falhando e espalmando a bola nos pés do zagueiro Valdo, que marcou o tento e decretou o resultado.