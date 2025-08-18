Mais perto do G-6 do que do Z-4, Ceará segue com campanha sólida na Série A

Foto: Samuel Setubal Léo Condé mantém foco em garantir permanência na Série A

O Ceará chegou a viver um momento de instabilidade recentemente, mas não passou de uma má fase. Na reta final do primeiro turno da Série A, o elenco alvinegro mostrou personalidade e superou, de forma positiva, a difícil sequência contra os poderosos Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Agora, no início da segunda metade do torneio, largou com vitória. Embora o discurso siga sendo pela busca da permanência, o Vovô, atualmente, está mais perto do G-6 do que do Z-4.

Vir da segunda divisão e ter uma das menores folhas salariais da elite nacional são fatores que, em campo, não têm servido de desculpa para o Ceará. Organizado e competitivo, o Alvinegro tem feito uma campanha sólida, que inevitavelmente gera boas expectativas — ainda que, internamente, em Porangabuçu, tratadas com enorme cautela. Mas é possível, sim, olhar para cima.

Na era dos pontos corridos, o Ceará já protagonizou boas campanhas, como em 2010, 2020 e 2021, mas nunca terminou entre os dez primeiros. Pode ser, agora, o momento de romper essa barreira invisível e começar a consolidar um novo patamar no Brasileirão. Desde o início da atual edição do certame, o Vovô tem brigado, rodada após rodada, por espaço no G-10.

Com a vitória diante do RB Bragantino, o Alvinegro chegou aos 25 pontos — mais da metade do caminho para os 45, número considerado mágico para a permanência na elite nacional. Isso significa que, caso conquiste mais seis vitórias e dois empates nos 19 jogos restantes, o time cearense alcançará seu primeiro grande objetivo na Série A.

Com 48 pontos, ou seja, um triunfo a mais, o Vovô teria 82% de chance de ir à Copa Sul-Americana, segundo projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para Léo Condé, o pensamento segue sendo no próximo jogo, e isso tem funcionado. Ele admite que a campanha até agora é positiva, mas reforça a necessidade de manter os pés no chão, já que o Brasileirão costuma ser “perigoso e traiçoeiro”. O técnico citou como exemplo o Athletico-PR, que chegou a fazer um bom primeiro turno em 2024, mas acabou rebaixado à segunda divisão.

“Não tem como negar que é uma campanha sólida para um time que está voltando da segunda divisão. A gente fez um primeiro turno consistente e abrimos o segundo — ainda faltando um jogo do primeiro turno — com uma pontuação bastante expressiva. Só que o campeonato é perigoso e traiçoeiro. Como eu sempre falo, nós vamos jogo a jogo, passo a passo. No ano passado, o Athletico-PR virou o turno com 27 pontos e foi rebaixado. Não resta dúvida de que é um momento muito positivo nosso na temporada como um todo”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Antes de retomar o foco no Campeonato Brasileiro, o Vovô terá uma decisão pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, 20, diante do Bahia, valendo vaga na final. O confronto será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo único, com possibilidade de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.