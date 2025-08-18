Neymar sai de campo chorando após "maior vergonha da carreira" e é consolado por Diniz

O Santos sofreu ontem uma goleada histórica diante do Vasco, que culminou na demissão do técnico Cléber Xavier logo após o jogo. Líder, capitão e camisa 10, Neymar desabou quando o árbitro apitou o final de partida, que culminou num 6 a 0 para o time carioca em pleno Morumbis, em São Paulo, pela 20ª rodada da Série A.
Focado pelas câmeras da transmissão oficial, o craque recusou o amparo dos colegas santistas e deu um longo abraço no técnico Fernando Diniz, que o comandou na seleção brasileira.
Desolado, Neymar seguiu direto ao vestiário do estádio são-paulino. Bem diferente do camisa 10 que foi filmado alegre antes do duelo começar, sorrindo e abraçando seu amigo Philippe Coutinho, que foi um dos protagonistas da histórica goleada de 6 a 0.
"Foi uma m... É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos", afirmou Neymar. "Todo mundo antes de botar a cabeça no travesseiro na sua casa tem que pensar no que quer fazer", completou o camisa 10, dizendo que se for para repetir o que foi feito ontem, nem é preciso se reapresentar.
Instantes depois do confronto, o Peixe anunciou a saída de Cléber Xavier. O treinador já balançava no cargo e convivia com a sombra do argentino Jorge Sampaoli. Outros nomes também estão no radar para sucedê-lo, como Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza.
A reação de Neymar só aconteceu após o apito final, mas para a torcida santista ocorreu antes. Na marca dos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao 5º gol. As imagens da transmissão mostraram o entorno do estádio do Morumbis, onde foi visto diversos torcedores santistas deixando o jogo mais cedo. Quando o 6º gol saiu, a principal organizada virou de costas para o gramado e assim ficou até o fim.
Neymar disse que a torcida santista, que compareceu com mais de 54 mil no Morumbis, tem todo o direito de criticar o time. "Esta derrota foi a maior vergonha que já passei em toda a minha carreira", afirmou o jogador de 33 anos.