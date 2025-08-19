Ceará renova força ofensiva com chegada de Baya e gol de Aylon

Foto: Samuel Setubal Paulo Baya estreou contra o RB Bragantino

O Ceará começou o segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro com vitória importante. No sábado, 16, o Vovô superou o Red Bull Bragantino-SP por 1 a 0, na Arena Castelão. Porém, mais do que três pontos, a equipe ganhou mais um motivo para comemorar: a renovação da sua força ofensiva com Aylon, autor do gol do triunfo, e Paulo Baya, que fez sua estreia com a camisa alvinegra.

O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, quando Aylon, escalado como titular na ausência de Pedro Henrique, encerrou um jejum de quatro meses sem balançar as redes. O camisa 11 aproveitou a chance recebida por Léo Condé e marcou o gol que garantiu os três pontos ao Alvinegro. O último tento dele havia sido no dia 12 de abril, contra o Juventude-RS, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Nesse intervalo, foram nove jogos disputados sem gols ou assistências. Reserva imediato em boa parte da temporada, o atacante se mostrou participativo tanto na fase ofensiva, quanto na defensiva diante do Bragantino e, além de encerrar a seca, ganhou moral com a torcida e com a comissão técnica. Na temporada, Aylon soma 27 partidas pelo Vovô e cinco gols marcados.

"O gol é importante não só pra mim, mas para o Ceará. Voltar a vencer em casa e ajudar com esses três pontos se torna mais importante ainda. A gente vinha fazendo bons jogos, mas estávamos devendo essa vitória ao torcedor jogando em casa", disse o jogador em entrevista coletiva ontem.

Se o primeiro tempo foi de Aylon, a segunda etapa ficou marcada pela estreia de Paulo Baya. Contratado por empréstimo junto ao Primavera-SP, após passagem pelo Fluminense, o atacante de 26 anos foi o primeiro dos quatro reforços confirmados pelo clube nesta janela a estrear.

Aos 21 minutos do segundo tempo, entrou no lugar justamente de Aylon, quando o Ceará já estava em vantagem. Suas funções eram claras: recompor defensivamente e ser uma válvula de escape nos contra-ataques. Atuando pela ponta esquerda, o camisa 17 teve 25 minutos para mostrar serviço — o posicionamento, inclusive, é o favorito do atleta.

"Já conversei com professor e falei para ele que jogo tanto na esquerda quanto na direita, mas minha preferência é na esquerda por conta da finalização. Estou disposto a ajudar a equipe", comentou o ponta em apresentação oficial ontem.

Segundo dados do Sofascore, Baya registrou 16 ações com a bola, acertou seis de 11 passes tentados, realizou um cruzamento preciso em três tentativas e criou uma grande chance. No fim da partida, foi dele a jogada individual que quase resultou no segundo gol do Vovô: após arrancada pela esquerda, cruzou na medida para Pedro Raul, que obrigou o goleiro Cleiton a fazer grande defesa.

Com o resultado, o Vovô inicia a segunda metade da Série A com três pontos importantes e dá sinais de renovação no setor ofensivo. Aylon mostrou que pode ser decisivo quando acionado, e Baya deixou boa impressão em sua primeira oportunidade.