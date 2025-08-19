Em crise, Fortaleza visita Vélez em busca de classificação histórica na Libertadores

Foto: FCO FONTENELE Renato Paiva, técnico do Fortaleza

Sem conseguir reagir na Série A, onde ocupa a vice-lanterna, o Fortaleza tentará se manter vivo na Copa Libertadores. A missão, porém, não será fácil. Nesta terça-feira, 19, o Tricolor do Pici visita o Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 19 horas (de Brasília), em duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio continental.

No jogo de ida, disputado na Arena Castelão, os times fizeram uma partida truncada, com poucas oportunidades claras de gol. Com o empate por 0 a 0 na capital cearense, o confronto está em aberto na Argentina, já que qualquer vitória para qualquer dos lados garante a classificação. Em caso de novo resultado de igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Além da importância esportiva — afinal, chegar às quartas da Libertadores seria um feito inédito na história do clube e igualaria a melhor campanha de um time nordestino no torneio, registrada pelo Bahia em 1989 —, a partida também envolve impacto financeiro. O classificado receberá 1,7 milhão de dólares em premiação, cerca de R$ 9,2 milhões.

Apesar da relevância histórica, o péssimo momento em campo acaba ofuscando a grandeza da partida e o ânimo da torcida. Em crise, pressionado e sob protestos constantes, o Leão do Pici venceu apenas três dos 20 jogos mais recentes que disputou na temporada.

Fora de casa, o cenário é ainda pior: a última vitória longe de seus domínios com bola rolando — desconsiderando o W.O. contra o Colo-Colo pela Libertadores — foi no início de fevereiro, quando superou o Sport-PE por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Desde então, o time disputou 18 partidas como visitante, somando oito empates e nove derrotas em compromissos por Libertadores, Série A, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Nordestão.

Para o jogo em Buenos Aires, o técnico Renato Paiva não poderá contar com cinco jogadores: o goleiro Brenno Fraga, o zagueiro Benjamín Kuscevic, os meio-campistas Tomás Pochettino e Matheus Pereira e o atacante Moisés, todos lesionados. Em compensação, Marinho e Gustavo Mancha, que não atuaram na derrota para o Fluminense-RJ, no Maracanã, viajaram com a delegação.

Rival do Fortaleza, o Vélez terá apoio massivo da torcida, que deve lotar o José Amalfitani. Em fase de recuperação, a equipe argentina perdeu apenas uma vez desde a volta da pausa do Mundial de Clubes, em julho. No período, foram sete jogos, com três vitórias, três empates e uma derrota. No sábado passado, inclusive, o time venceu o Independiente pelo campeonato nacional.

Em relação ao duelo, o técnico Guillermo Schelotto não deve promover grandes mudanças em relação à escalação da partida de ida. A principal novidade pode ser a entrada de Imanol Machuca — emprestado pelo Fortaleza — como titular. Entre as ausências, o treinador segue sem o meia Agustín Bouzat, capitão do time.

Vélez Sarsfield x Fortaleza: ficha técnica



Vélez Sarsfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán e Gómez; Andrada, Baeza e Aliendro; Carrizo, Braian Romero e Machuca. Téc: Guillermo Schelotto



Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva



Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Data: 19/8/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, ESPN e Disney+

