Sinner abandona partida e Alcaraz é campeão do Masters de Cincinnati

Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP Carlos Alcaraz venceu o ATP de Cincinnati pela 1ª vez

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18), após o abandono do italiano Jannik Sinner na final.

Alcaraz vencia o primeiro set por 5 a 0 quando Sinner, atual campeão, visivelmente indisposto, anunciou sua desistência após 20 minutos de jogo em uma tarde quente e úmida em Cincinnati, Ohio.

O aguardado confronto entre os dois grandes astros do tênis da atualidade, que se enfrentavam em sua quarta final do ano, teve um destaque surpreendente desde o início por parte de Alcaraz, que vencia por 3 a 0 após duas quebras em menos de 13 minutos.

Sinner, vencedor do último duelo em julho, na final de Wimbledon, parecia indisposto e acumulava erros não forçados.

Após sofrer a terceira quebra, Sinner solicitou atendimento médico e o árbitro de cadeira anunciou sua retirada devido a "doença".

"Desculpem, pessoal, não consigo. Tentei, mas não consigo. Me sinto mal. Não consigo me mexer, sinto que vou desmaiar. Sinto muito pelos fãs", disse o italiano ao supervisor.

"Se cuida, é o mais importante", disse Alcaraz imediatamente ao ir consolar o arquirrival.

Depois de alguns minutos sentado com uma expressão de tristeza, Sinner pediu desculpas ao público no palco da cerimônia de premiação.

"Sinto muito por decepcioná-los", disse o número 1, que tentava se tornar o primeiro tenista a conquistar o bicampeonato em Cincinnati desde Roger Federer em 2015.

"Não estou me sentindo bem desde ontem. Achei que melhoraria durante a partida, mas foi piorando. Tentei jogar e fazer algo ainda que fosse uma partida pequena, mas não consegui", lamentou o italiano, atual campeão.

"Como disse Jannik, não é assim que quero vencer partidas e torneios", respondeu Alcaraz.

"Sinto muito, entendo como você está se sentindo agora", disse o espanhol, que também venceu as finais do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros este ano.

O ex-número um do mundo adicionou o troféu de Cincinnati à sua coleção. Ele agora ostenta um total de 22 títulos da ATP, dois anos após perder uma final memorável diante de Novak Djokovic, na qual ele chegou a ter um championship point.

Aos 22 anos, Alcaraz se tornou o segundo tenista mais jovem a conquistar oito títulos do Masters 1000, atrás apenas do compatriota Rafael Nadal.

Embora a final tenha sido disputada de forma atípica numa segunda-feira, a expectativa do mundo do tênis era grande para este novo capítulo na rivalidade apaixonada entre Sinner e Alcaraz, que dividiram os últimos sete títulos do Grand Slam.

Este ano, o espanhol saiu vitorioso nas finais entre eles no Masters 1000 de Roma e Roland Garros, mas foi Sinner quem chegou com o ímpeto do triunfo em Wimbledon em julho e estava invicto em suas últimas 26 partidas disputadas em quadras duras.

Em Cincinnati, ele derrotou todos os seus adversários sem ceder um único set na corrida até a final. Já Alcaraz perdeu sets contra Damir Dzumhur e Andrey Rublev, e nas semifinais de sábado, ele se beneficiou do desconforto físico que também afetou o alemão Alexander Zverev.

Os problemas de Sinner reforçam as dúvidas sobre se ele competirá no novo e lucrativo formato de duplas mistas do US Open, que começa na manhã de terça-feira em Nova York, onde a presença de Alcaraz também foi anunciada.

O torneio de simples, onde Sinner defenderá seu título, começa no domingo.

A final do WTA 1000 feminino de Cincinnati a polonesa Iga Swiatek bateu a italiana Jasmine Paolini por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4).