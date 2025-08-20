Ceará reencontra Bahia em duelo decisivo por vaga na final da Copa do Nordeste

Foto: Lucas Emanuel/FCF Galeano é um dos artilheiros do Nordestão

Em busca do tetracampeonato regional, o Ceará protagoniza mais um duelo decisivo diante do Bahia, nesta quarta-feira, 20, a partir das 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela semifinal da Copa do Nordeste. Campeãs estaduais em 2025, as equipes almejam mais uma taça na temporada.

Vovô e Esquadrão já mediram forças no mata-mata da competição em quatro ocasiões, inclusive disputando a Orelhuda: foram rivais nas finais de 2015, 2020 e 2021 e, a exemplo desta quarta-feira, fizeram a semifinal de 2018. Os cearenses levaram a melhor nas decisões de 2015 e 2020, enquanto os baianos ganharam nos outros dois anos.

Duas vezes campeão em cima do Bahia — e também vencedor da Lampions League em 2023, diante do Sport-PE —, o Alvinegro quer despachar o rival interestadual para lutar pelo quarto título do Nordestão. Do outro lado da chave, CSA-AL e Confiança-SE medem forças no Rei Pelé, em Maceió (AL), no mesmo horário, pela outra vaga na grande final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa vai para os pênaltis.

Com campanha sólida no Brasileirão — é o 10º colocado, mais próximo do G-6 do que do Z-4 —, o time de Léo Condé volta as atenções para o torneio regional e terá de superar algumas ausências: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que pertencem ao Bahia, não podem atuar. O goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho, lesionados, também são baixas.

A novidade na delegação é a volta do atacante Pedro Henrique, que ficou fora das partidas contra Palmeiras-SP e RB Bragantino-SP e viajou com o grupo para Salvador. A ausência do camisa 7 fez o treinador até adotar uma nova formação, com quatro meio-campistas, que funcionou diante do Massa Bruta.

Ainda assim, a equipe terá ao menos uma mudança: Marllon retorna à zaga no posto de Marcos Victor. Nicolas segue na lateral esquerda, e Fabiano Souza e Rafael Ramos disputam espaço no lado direito, já que há revezamento devido à quantidade de jogos. O Vovô não poderá contar com Vina, Paulo Baya, Zanocelo e Rodriguinho, já que o prazo de inscrições no Nordestão estava encerrado antes das contratações.

"Copa do Nordeste é a chance de conquistarmos mais um título esse ano. A gente sabe como é bom, e está próximo. São três jogos para conquistar esse título e queremos continuar fazendo história. Eu já tenho alguns títulos, mas o pessoal que está chegando também quer continuar a fazer história, marcar o nome dentro do clube. Então é mais uma oportunidade, e vamos fortes para esse jogo", disse o atacante Aylon, autor do gol da vitória sobre o Bragantino.

Dono da casa, o Bahia vive bom momento em 2025, com seis jogos de invencibilidade — três vitórias e três empates —, presença no G-4 da Série A e vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time de Rogério Ceni quer avançar no Nordestão. O Esquadrão mira o pentacampeonato regional, já que levantou a taça em 2001, 2002, 2017 e 2021.

Para isso, conta com os retornos do experiente meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na rodada passada do Brasileirão, e do volante Rodrigo Nestor, recuperado de lesão. Por outro lado, o Tricolor não terá Erick Pulga, Erick e Kanu, todos contundidos. O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvidas.

Na Fonte Nova, o Ceará terá de quebrar um tabu de seis jogos contra o Esquadrão: são cinco vitórias tricolores e um empate nos confrontos mais recentes, de 2021 para cá. Nos dois encontros em 2025 — um pelo Nordestão, outro pelo Brasileiro —, ambos na Fonte Nova, o Bahia levou a melhor: triunfos por 3 a 2 e 1 a 0.

Bahia x Ceará: ficha técnica

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Téc: Rogério Ceni

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho, Lourenço e Mugni; Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20/8/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO