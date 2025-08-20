Comandado por Marcelo Negrão, Norde Vôlei busca acesso para Superliga A

Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei Time iniciou treinos físicos em campos de areia

Representando o Ceará na Superliga B de vôlei masculino, o Norde Vôlei visa conquistar o acesso para a elite na temporada 2025/26. No comando da equipe cearense está o medalhista olímpico e ex-jogador da seleção brasileira, Marcelo Negrão.

O técnico já está familiarizado com a equipe, tendo comandando o time no título da Superliga C 2024 e na campanha de terceiro lugar na segunda divisão em 2024/2025.

"O objetivo real deste ano, com um grupo mais experiente, é conseguir uma das duas vagas para a Superliga A. É um sonho e sabemos que precisamos trabalhar muito, sem menosprezar adversários. Esse início de trabalho tem sido muito bom, ainda sem os estresses físico e mental dos jogos e treinamentos mais pesados, estamos vendo muita vontade dos meninos de entrar em forma e a comissão técnica está fazendo um grande trabalho para isso", exalta Marcelo Negrão.

A equipe fortalezense retornou aos treinos em quadra nessa segunda-feira, 18, e no início da preparação é focado em exames e testes médicos devido ao período de férias. Os treinamentos foram realizados em quadras de areia para, segundo a equipe, aprimoramento da parte física.

Com o "quase acesso" na temporada anterior, a base da equipe foi mantida e reforçada com jogadores consolidados do vôlei nacional. Entre os atletas que permaneceram, estão os centrais Pablo Bertoldo e Matheus Paulo; o levantador Rafael Cartaxo; e os ponteiros Ygor Ceará, Gui Souza e Thiago Salles.

Já nas chegadas, estão os levantadores Rodrigo Ribeiro, ex-SADA/Cruzeiro e Gabriel Galo, vindo do Ferizaj (Kosovo); o ponteiro Rafa, com passagens pelo Praia Clube; os líberos Bruno Bello, ex-Alta Floresta, e Henrique Melo, vindo do Araraquara; os opostos Caio da Silva, do Brasília, e Breno Silva, ex-Sporting (Portugal); e os centrais Renan Fornazari, do Montes Claros, e Guilherme Rech, do Praia Clube.

A comissão técnica também apresenta mudanças nesta temporada. Os ex-jogadores Sérgio Gason e Henderson Pereira serão auxiliar técnico e braço da equipe, respectivamente. Ambos os profissionais foram atletas do time na temporada passada.

"É normal que se troque algumas peças, que você refaça a equipe, repense nos objetivos e veja aqueles jogadores que no mercado vão atingir o esperado resultado, por isso algumas mudanças. Mantemos no elenco e trouxemos jogadores que querem ainda resultado em quadra, querem ainda ter um ganho importante com o seu nome no cenário do voleibol", explicou Marcelo Negrão.

A Superliga B de vôlei masculino tem previsão para começar em dezembro deste ano e contará com 14 equipes, que se enfrentam em turno único. Os oito melhores times avançam para as quartas de final, com os mais bem ranqueados enfrentando as de pior classificação em uma série melhor de três. Finalistas do mata-mata chegam à Superliga A.