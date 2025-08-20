Fortaleza perde para o Vélez na Argentina e é eliminado da Libertadores

Foto: Juan Mabromata / AFP Fortaleza não conseguiu superar a campanha do time na Libertadores 2022

O Fortaleza foi derrotado pelo Vélez Sarsfield na noite de ontem, por 2 a 0, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, e se despediu da Copa Libertadores. Com a eliminação, o Tricolor do Pici deixa o torneio continental com cerca de R$ 27 milhões em premiação, montante obtido pela participação na fase de grupos, bonificação por vitórias e classificação às oitavas de final.

Nem a forte chuva e os ventos que tomaram conta de Buenos Aires conseguiram afastar a má fase do Fortaleza dentro de campo. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tinha, na Libertadores, uma possível fonte para retirar forças e, quem sabe, mudar o clima no Pici. Não aconteceu. O roteiro que vem assolando o clube em 2025, de derrotas e eliminações, prevaleceu também na Argentina.

Antes do confronto, o sonho de avançar às quartas de final, feito que seria histórico para o futebol cearense e igualaria a melhor campanha de um time nordestino no torneio, que é do Bahia, em 1989, parecia palpável. Afinal, com o empate sem gols no jogo de ida, no Castelão, bastava uma vitória simples para o Tricolor conquistar a classificação. Com seis minutos de jogo, entretanto, o vislumbre ficou mais enevoado.

Em um jogo eliminatório, o nível de concentração precisa estar alto. Os tantos erros defensivos de jogos passados não poderiam ser cometidos. Mas foram. Em um cruzamento de Gómez pela esquerda, a zaga do Fortaleza não se entendeu na marcação e Carrizo, sem nem precisar pular, cabeceou para os fundos das redes, sem chance para o goleiro Helton Leite.

A postura do Leão após o gol sofrido foi positiva. O time não se desestabilizou e passou a ser mais propositivo, com boas articulações e chegadas promissoras ao ataque. Marinho, em algumas tentativas de fora da área, levou perigo ao goleiro Marchiori. Breno Lopes, na outra ponta do ataque, também ensaiou algumas jogadas individuais. O bom momento do Fortaleza, porém, acabou ofuscado por um erro crucial.

Deyverson, o mesmo que esbanjou otimismo e chegou a dizer que tinha “muita certeza” de que o Fortaleza chegaria à final da Libertadores, teve participação direta no segundo gol da partida, mas sua “contribuição” foi para o Vélez. O atacante – um dos piores no primeiro tempo –, sem nenhuma marcação ou pressão, errou um passe próximo à intermediária do Leão que gerou o lance do tento de Galván e ampliou a vantagem do rival argentino.

Diante do difícil cenário, o técnico Renato Paiva voltou para a etapa final com três modificações, todas no ataque: saíram Marinho, Deyverson e Breno Lopes para as entradas de Lucero, Herrera e Allanzinho. Posteriormente, o português ainda colocou Pikachu e Bareiro nos lugares de Zé Welison e Mancuso. As alterações visavam melhorar o setor ofensivo, o que, na prática, não surtiu o efeito projetado.

O bom e consistente meio-campista Lucas Prior — que fez novamente uma partida positiva com a camisa tricolor — até chegou a acertar o travessão em chute de fora da área, no que foi o momento de maior perigo do clube cearense no segundo tempo. No fim, nenhuma mudança no placar. O foco agora passa a ser totalmente na Série A e a única forma de salvar o ano é escapando do rebaixamento.

Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza: ficha técnica



Vélez Sarsfield

4-3-3: Marchiori; Gordon, Quiros, Magallán e Gómez; Galván (Andrada), Baeza e Aliendro (Bouzat); Carrizo (Pizzini), Braian Romero (Michael Santos) e Machuca (Pellegrini). Téc: Guillermo Schelotto



Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso (Adam Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Herrera), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Allanzinho). Téc: Renato Paiva

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Gols: Carrizo (6’ 1T) e Galván (27’ 1T)

Cartões amarelos: Carrizo, Aliendro (Vélez); Mancuso, Pikachu, Zé Welison e Sasha (Fortaleza)



Público e renda: não divulgados até o fechamento da edição