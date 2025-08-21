Ceará sofre gol no fim, perde para o Bahia e é eliminado na semifinal do Nordestão

O Ceará tentou, mas não conseguiu voltar para casa com a vaga na final da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) o Vovô foi superado pelo Bahia por 1 a 0 em jogo único da semifinal do certame regional. Tiago, já nos acréscimos, marcou o gol que eliminou os cearenses. O Esquadrão vai buscar o penta contra o Confiança-SE, que derrotou o CSA-AL por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
Com alterações importantes no time titular, como Rafael Ramos no lugar de Matheus Bahia e Aylon novamente substituindo Pedro Henrique, o Alvinegro começou o duelo tentando disputar a posse de bola com o Bahia, mas esbarrou na boa organização defensiva tricolor. O adversário, por sua vez, levou a melhor nos duelos de meio-campo e rapidamente tomou as rédeas do confronto.
Mesmo com maior posse, o Esquadrão demorou a criar chances claras e viu o Vovô chegar primeiro. Aos 16 minutos, Pedro Raul testou da entrada da área, mas Ronaldo defendeu sem dificuldade. No minuto seguinte, Willian José tentou passe para Ademir dentro da área, a bola bateu em Willian Machado, e os jogadores tricolores pediram pênalti por toque de mão — o VAR analisou e descartou a infração.
O Tricolor investiu principalmente no lado esquerdo, pressionando Fabiano e obrigando Galeano a recuar bastante para auxiliar a marcação. Aos 20, Ademir recebeu livre, mas escorregou na hora da finalização. Pouco depois, o Bahia sofreu uma baixa importante: Caio Alexandre sentiu lesão muscular e foi substituído por Acevedo.
Em busca de abrir o placar ainda na primeira etapa, o time de Rogério Ceni seguiu controlando a posse. Aos 30, Kayky recebeu ótimo lançamento de Ramos Mingo e finalizou na saída de Bruno Ferreira, que salvou o Ceará com defesa providencial de mão esquerda. Já aos 43, Ademir fez jogada individual pela direita, pedalou sobre a marcação e bateu cruzado, mas novamente parou no goleiro alvinegro.
Do outro lado, o Alvinegro mostrava nervosismo, cometendo erros na troca de passes e desperdiçando bolas recuperadas durante boa parte do primeiro tempo.
Na volta para a etapa final, o técnico Léo Condé ajustou a equipe cearense e subiu as linhas para tentar pressionar o Bahia. Com a nova postura, o Vovô cresceu no confronto e arriscou chegadas com Galeano e Aylon. A melhora alvinegra, inclusive, fez com que Rogério Ceni promovesse alterações no time baiano visando frear os visitantes.
A partir de então, o Tricolor conseguiu trabalhar a bola com maior fluidez e levou perigo aos 21 minutos. Na oportunidade, Lucho Rodríguez cobrou falta de longe e obrigou Bruno Ferreira a fazer excelente defesa. No lance seguinte, o Ceará teve a chance de responder em contra-ataque, mas Pedro Raul não calibrou a finalização e mandou por cima da meta.
Depois da "trocação", o time alvinegro retomou o controle da posse e dominou os baianos com certa facilidade até os minutos finais. No entanto, aos 48, a estratégia alvinegra de levar a decisão para os pênaltis ruiu. Após falha defensiva do Vovô, Tiago, que havia acabado de entrar, aproveitou e balançou as redes para o Bahia.
Com o tento sofrido no fim, o Ceará deu adeus ao Nordestão na fase semifinal e agora terá de focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 23, diante do Grêmio, fora de casa.
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir (Tiago), Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Téc: Rogério Ceni
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho e Mugni (Lourenço); Aylon (Pedro Henrique), Galeano e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 20/8/2025
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior/PE
Gols: 48min/2ºT - Tiago (BAH)
Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Acevedo (BAH), Fernando Sobral, Rafael Ramos, Marllon (CEA)
Público e renda: 36.602 pessoas / R$ 1.015.088,00