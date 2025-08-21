Com negociações avançadas, Vojvoda deve ser o novo técnico do Santos

Foto: Lucas Emanuel/FCF Juan Pablo Vojvoda irá assumir o Santos após ser dispensado pelo Fortaleza em meio a crise.

Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda deve ser o próximo treinador do Santos. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o clube santista e o treinador argentino estão em fase final de negociação para que um acordo seja firmado. Outros veículos, como o Lance!, já dão como certo o acerto.

Nos bastidores, ele é visto como um perfil interessante pela capacidade de extrair o máximo de elencos mais enxutos e de indicar reforços compatíveis com a realidade financeira.

Vojvoda treinou o Fortaleza em cinco temporadas, acumulando três títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste e campanhas históricas na Série A. Ele ainda levou o time a três Copas Libertadores, além da final da Copa Sul-Americana de 2022. Ele foi demitido do Tricolor do Pici em julho, após a péssima sequência do time na elite nacional, onde o Leão até hoje, treinado pelo português Renato Paiva, segue na zona de rebaixamento.

Caso acerte com o Santos, Vojvoda volta a lutar contra o rebaixamento, desta vez por um clube do eixo Rio-São Paulo. Ele terá ainda a oportunidade de treinar Neymar, um dos maiores nomes do futebol nacional nos últimos anos.

A negociação com o ex-treinador do Leão foi noticiada nesta quarta-feira após o Peixe desistir da contratação de outro argentino, Jorge Sampaoli. O clube travou as tratativas com ele após verificar que não terá como atender aos pedidos de vários reforços feitos pelo comandante por conta das dificuldades financeiras que enfrenta.

Além dos reforços pedidos, Sampaoli teria requerido outras mudanças no clube. Primeiro, o argentino teria dado a entender que afastaria alguns meninos da base para que eles pudessem ficar mais “maduros”.

Sampaoli também queria trocas no departamento médico do Santos, que entende ser muito difícil fazer qualquer substituição de imediato. (Com Gazeta Esportiva e Jogada10)