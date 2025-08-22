Ceará vira foco à Série A, com desafio de seguir no G-10 até nova pausa no calendário

Foto: Samuel Setubal Willian Machado é um dos titulares da defesa do Ceará

Apesar da eliminação, o Ceará sai do confronto diante do Bahia, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, de cabeça erguida. Tendo uma temporada sólida, a equipe comandada pelo técnico Léo Condé agora focará as atenções na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 10ª colocação.

Com 25 pontos somados até agora, o Alvinegro de Porangabuçu almeja a meta de 45 pontos — número "mágico" para fugir do rebaixamento — o quanto antes para, então, passar à busca por uma vaga em competições continentais. A última vez em que o clube jogou torneios desse porte foi em 2022, quando caiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Queríamos estar disputando um título, disputando uma final de campeonato, é o nosso objetivo profissional. Mas, de uma certa forma, temos um desafio muito grande no Campeonato Brasileiro. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, de manter o Ceará na primeira divisão e, depois, tentar buscar algo a mais. Como eu sempre pontuo e, de uma certa forma, agora o foco está totalmente voltado para essas 20 partidas finais (19 partidas, na verdade)”, disse Condé após a queda no Nordestão.

A missão, por sinal, já será retomada na noite de amanhã. Em duelo da 21ª rodada, o Vovô visita o Grêmio-RS, em Porto Alegre (RS), com o objetivo de pontuar para seguir na "primeira página" da classificação. Atualmente, o time é seguido por Atlético-MG, Internacional-RS e o próprio Grêmio.

Para o embate, o técnico contará com seis reforços que ficaram de fora diante do Bahia e se juntaram ao grupo ontem. São eles: o zagueiro Marcos Victor, o lateral Matheus Bahia, o meio-campista Zanocelo, os atacantes Paulo Baya e Rodriguinho, e o goleiro Deivid, da base da equipe. A informação é de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN.



Vina, principal reforço do clube na atual janela de transferências e ídolo da torcida, não viajou para o Sul do País, apesar de já estar regularizada, após ter nome publico no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Passado o confronto ante o Grêmio, o Ceará ainda terá mais um compromisso antes da Data Fifa de setembro. No dia 30, o time alvinegro recebe o Juventude-RS, na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo da 22ª rodada, para tentar confirmar seu lugar entre os dez primeiros colocados do Brasileirão.

Em posição estável, o Vovô tem 52,2% de chance de conquistar vaga na Copa Sul-Americana de 2026, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), referência neste tipo de projeção. Ainda de acordo com a instituição, a probabilidade de jogar a Libertadores é de 13,2%, enquanto a chance de rebaixamento é de apenas 7,4%.