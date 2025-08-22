Em crise, Santos chega a acordo para ter Vojvoda como novo técnico

Em momento difícil na temporada, o Santos chegou a um acordo para contratar o técnico Juan Pablo Vojvoda, que aceitou a proposta do clube paulista. Pela negociação, ele deve assinar contrato até o fim de 2026. A oficialização do argentino deve acontecer até esta sexta-feira, 22.

Se confirmado, o ex-treinador histórico do Fortaleza vai substituir Cléber Xavier, demitido pelo Santos na noite de domingo após a dura goleada por 6 a 0 para o Vasco, no MorumBis, em São Paulo. O argentino será o quarto treinador a comandar o time nesta temporada, iniciada com o português Pedro Caixinha. Depois, César Sampaio atuou como interino, antes de Cléber Xavier.

Vojvoda não foi a primeira opção da direção santista. Antes dele, o clube negociou com outro argentino, Jorge Sampaoli. Mas as exigências feitas pelo treinador, principalmente quanto a reforços, acabaram afastando as partes.

Vojvoda era uma das principais opções disponíveis no mercado nacional, após ser dispensado pelo Fortaleza no mês passado. O argentino se tornou um dos técnicos mais cobiçados pelos clubes nacionais por se destacar no comando do time cearense, entre 2021 e este ano, com cinco títulos na bagagem (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste). (Agência Estado)