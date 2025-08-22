Renato Paiva afasta jogadores, reduz elenco do Fortaleza e explica decisões

Foto: FCO FONTENELE Renato Paiva, técnico do Fortaleza

O dia de ontem foi movimentado no Pici. Após a eliminação na Copa Libertadores e sem conseguir reagir na Série A nacional, o técnico Renato Paiva, que já vive um cenário de pressão — embora siga com respaldo da diretoria —, adotou postura firme e chacoalhou o elenco. A primeira medida do técnico português foi afastar jogadores.

Em vídeo divulgado pelo Fortaleza, Paiva faz uma análise do seu início de trabalho no clube, reforça a insatisfação com os maus resultados, marcados por apenas uma vitória em oito jogos, e explica decisões tomadas para tentar reverter a crise no Brasileirão, no qual o clube luta para escapar do rebaixamento.

Sem citar nomes, o técnico revela que optou por afastar alguns jogadores para encurtar o elenco, enfatizando que a escolha ocorreu por questões “técnicas e táticas”, com consenso da diretoria. O português ainda citou o desejo de diminuir a média de idade do plantel e ressaltou que a decisão visa o “bem do Fortaleza”.

“Decidimos emagrecer o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) vai aumentar bastante o número de atletas, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.

O Esportes O POVO apurou que três dos jogadores afastados são o atacante Deyverson, o volante Zé Welison e o goleiro Magrão. Os três, vale ressaltar, não serão mais utilizados por Renato Paiva, decisão que passa a valer já na partida contra o Mirassol-SP, no próximo domingo, dia 24, na Arena Castelão, na Capital.

O treinador conversou com os atletas de forma particular e pontuou os motivos da decisão. A diretoria do Leão, inclusive, deve comunicar aos respectivos empresários que não haverá maiores empecilhos para uma negociação em caso de propostas. Outras mudanças também devem ocorrer no elenco em breve, em meio ao processo de reformulação.

Deyverson foi contratado pelo Tricolor em março deste ano, por R$ 5,1 milhões, junto ao Atlético-MG. No total, disputou 26 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência, mas ficou marcado negativamente por declarações e atitudes em campo em meio ao mau momento do clube.

Zé Welison, por sua vez, está no Pici desde 2022 e teve algumas propostas para deixar o Fortaleza, inclusive na atual temporada, mas optou por permanecer. As atuações do camisa 17 foram alvo de críticas da torcida. Ele recebeu oferta do Vitória-BA e sondagens do Athletico-PR nos últimos meses.

Em outro momento do vídeo gravado, Paiva salientou que o afastamento dos jogadores não ocorreu por indisciplina. O comandante evitou concentrar a culpa em nomes específicos e disse que todos possuem alguma parcela, incluindo ele mesmo. Deyverson, por exemplo, foi utilizado como titular em seis dos oito jogos com o português na beira do campo.

“Não tenho isto para dizer sobre profissionalismo. Agradeço a esses jogadores por tudo que deram ao Fortaleza. Quero deixar bem claro que esses jogadores que vão sair não são os culpados da situação em que o Fortaleza está. Os culpados somos todos, porque a situação se arrasta há muito tempo. Estou aqui há um mês e também já tenho culpa, pois tomei decisões", explicou.

"Mas eu não queria que passasse para o exterior que isso é um castigo, ou que esses jogadores são os culpados. São jogadores para os quais eu olho e não vejo opção para jogar. São bons profissionais e devem procurar oportunidades em outras realidades e em outros clubes, pois aqui, comigo, não vão jogar tanto. E ficar aqui no clube só treinando não ajuda. Não ajuda nem a nós, nem a eles”, completou. (Com Afonso Ribeiro)