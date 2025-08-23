Após reformulação no elenco, Fortaleza terá margem quase zero para erros

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Sem Deyverson, Lucero deve disputar comando de ataque do Fortaleza com Adam Bareiro

Restando 19 jogos e precisando de dez vitórias para atingir o número mágico contra o rebaixamento, que é de 45 pontos, o Fortaleza tenta, de todas as formas, mudar o rumo catastrófico que a temporada de 2025 vem tomando. No momento, o clube se concentra na reformulação do elenco, com saídas e chegadas de atletas.

Não há mais muitas medidas a serem tomadas. A janela de transferência se encerra no início de setembro e, a partir dali, o grupo que o técnico Renato Paiva decidir ser o ideal para trabalhar terá de dar respostas em campo, com margem quase zero para erros. A maior expectativa, claro, fica voltada para aqueles que estão chegando agora ao Pici — e para os que devem ser anunciados em breve, como o volante Rezende e o meia Guzmán.

A situação de Yeison Guzmán, inclusive, foi explicada publicamente por Marcelo Boeck, o coordenador técnico do Fortaleza. Em vídeo divulgado pelo clube, o dirigente disse que o meio-campista não foi anunciado por conta de um impasse envolvendo Luquinhas, utilizado como moeda de troca, e o Torpedo Moscou, time que detém os direitos do atleta colombiano.

“Enviamos uma proposta formal ao Torpedo, da Rússia, que envolvia nosso atleta Luquinhas, em uma troca direta, um pelo outro. Nesse momento, estamos apenas na pendência de ter o acerto entre o Torpedo e o Luquinhas, que pode acontecer a qualquer momento. Temos pressa em resolver para que o negócio se concretize”, contou.

Internamente, o afastamento de seis jogadores do elenco, em decisão tomada por Renato Paiva em consenso com a diretoria, abre a disputa em dois setores do time: o meio-campo e o ataque. Deyverson, que vinha sendo titular sob o comando do português, não faz mais parte dos planos, enquanto nomes como Martínez e Zé Welison, embora coadjuvantes, ocupavam as posições de reservas imediatos na volância.

Em relação ao “9”, Paiva não conta com jogadores em bom momento. Lucero, artilheiro absoluto do Fortaleza nas últimas duas temporadas, não tem conseguido repetir as boas atuações de outrora em 2025. O argentino acumula 14 jogos sem balançar as redes — ou seja, mais de três meses. Este é o segundo maior jejum do “El Gato” com a camisa tricolor.

Adam Bareiro foi contratado para renovar as esperanças da torcida no setor. O paraguaio, que pertencia ao River Plate, chegou ao Leão do Pici por quase R$ 10 milhões e ainda não correspondeu, em campo, às expectativas. Foram sete partidas disputadas até agora, todas saindo do banco de reservas, sem marcar nenhum gol. A tendência é que o centroavante, agora, ganhe mais oportunidades de iniciar como titular.

O setor de maior reformulação no plantel do Fortaleza foi a volância. Com os afastamentos de Zé Welison e Martínez, além de Rodrigo, que complementava o elenco, Paiva fica livre para dar amplo espaço aos novos contratados, como Pablo Roberto e Pierre.

Além dos novatos, o treinador conta com Matheus Pereira e Lucas Sasha, que são atualmente os titulares, e com Matheus Rossetto. Na armação, Lucca Prior tem sido o preferido do português, enquanto Pochettino se recupera de uma lesão no departamento médico.