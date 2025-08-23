Logo O POVO+
Ceará visita o Grêmio em Porto Alegre almejando pontos valiosos no Brasileirão
Times se enfrentarão neste sábado, 23, na Arena do Grêmio, em duelo da 21ª rodada do certame nacional
Foto: Samuel Setubal Jogo entre Ceará e Grêmio, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Em busca de pontuar no Rio Grande do Sul, o Ceará visita o Grêmio-RS na noite de hoje, 23, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Fortaleza), em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos na competição, apesar de estarem próximos na tabela. Enquanto o Vovô, com 25 pontos, ocupa a 10ª posição e mira um triunfo para seguir firme na "primeira página" da classificação, o Tricolor Gaúcho luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Por isso, comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time gaúcho com a força máxima possível. A única alteração será a saída de Fernando Sobral, suspenso. Richardson, que tem características semelhantes ao camisa 88, deve ser o substituto. 

Além disso, há expectativa para as estreias de Vinicius Zanocelo, recém-chegado do Santos, e do meia-atacante Rodriguinho, ex-Bahia. Ambos já estão regularizados e podem ser opções ao longo da partida. Quem também teve o nome publicado no BID foi o ídolo Vina, mas o camisa 29 não viajou com a delegação.

Ciente da importância de uma vitória fora de casa para reafirmar seu lugar entre os dez primeiros colocados, o Vovô trata o confronto com precaução. De acordo com o goleiro Bruno Ferreira, o time vai precisar de inteligência para pontuar ante o Imortal.

"Já enfrentei o Grêmio algumas vezes, sei da força deles jogando em casa. Acho que a gente precisa ser um pouco precavido, temos que ter inteligência. É saber se defender bem e usar bem os contra-ataques. Nosso time tem se portado bem fora de casa. Estamos fazendo grandes jogos, principalmente defensivamente. A gente tem que ser mais certeiro no último passe. Acredito que podemos buscar pontos aqui", disse o arqueiro em entrevista coletiva concedida ontem, em Porto Alegre (RS).

No lado tricolor, a equipe dirigida por Mano Menezes busca engatar a segunda vitória consecutiva após superar o Atlético-MG na rodada passada. O objetivo é abrir vantagem maior para o Vitória-BA, primeiro time dentro da zona de rebaixamento — a distância atual é de quatro pontos.

Para o confronto, Mano deve repetir a estrutura utilizada contra o Galo, mas não poderá contar com Carlos Vinícius e Dodi, ambos suspensos. Em compensação, o time pode ter novidades importantes: o lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado junto ao Palmeiras, e o volante Noriega, já regularizado, estão à disposição do treinador.

O meio-campo segue sendo o maior desafio para o comandante gremista. Sem Villasanti, que sofreu grave lesão no ligamento cruzado do joelho e não joga mais nesta temporada, a tendência é que Alex Santana assuma a titularidade, atuando ao lado de Cuéllar e Edenilson.

Em termos de retrospecto, Ceará e Grêmio já se enfrentaram em 33 duelos, com 21 vitórias gaúchas e sete cearenses, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão 2025, o time alvinegro bateu o Tricolor por 2 a 0, na Arena Castelão. O levantamento do histórico de confrontos é do site oGol. 

Grêmio x Ceará: ficha técnica

Grêmio

4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 23/8/2025
Horário: 21 horas
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Douglas Pagung/ES
VAR: Rodolpho Toski Marques/PR
Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

