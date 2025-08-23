Floresta enfrenta o Figueirense em busca de classificação antecipada na Série C

Foto: Júlio César Costa/Especial PontePress A equipe cearense pode terminar no top cinco da competição

Buscando a classificação antecipada, o Floresta viaja até Florianópolis (SC) para enfrentar o Figueirense-SC. A partida ocorre no estádio Orlando Scarpelli, às 19h30min deste sábado, 23 e, a depender de uma extensa combinação de resultados, pode se classificar para segunda fase com uma vitória.

Para que o Lobo da Vila garanta o avanço de fase antecipadamente, precisa vencer seu duelo e torcer para que Brusque-SC, Ypiranga-RS, CSA-AL e Ituano-SP, nono, 10º, 11º e 12º colocados, respectivamente, tropecem na rodada.



O clube cearense pode ainda terminar entre os quatro melhores da primeira fase da Série C, mas também depende de combinações de resultado. Para isso ocorrer, não apenas o Floresta precisa ter 100% de aproveitamento nas duas rodadas restantes, como dois times não podem vencer suas partidas.

Atualmente na sexta colocação, a equipe da Vila Manoel Sátiro pode chegar aos 30 pontos, pontuação maior que as atuais de Londrina-PR e São Bernardo-SP, que têm 29. Para que o Floresta entre no top-4, os adversários podem somar no máximo um ponto nos jogos restantes.

Um fator que pode ajudar nesta missão é o confronto direto contra a equipe do ABC Paulista, que acontece no sábado, 30, no Domingão, em Horizonte (CE).

Antes de sonhar com uma campanha histórica, o time cearense precisa se concentrar na missão de voltar a vencer fora de seus domínios. A primeira, e única, vitória alviverde fora de casa foi contra o Botafogo-PB, ainda na quinta rodada da Série C.

Deste então, foram seis partidas, com três empates e três derrotas, sofrendo seis gols e anotando dois. Os poucos pontos positivos que podem ser extraídos deste recorte são as boas partidas contra Naútico-PE, já classificado para a segunda fase, e Ituano-SP, que ainda busca uma vaga no G-8.

Além de superar o histórico ruim fora do Estado, o Floresta precisa se tornar um time mais criativo no setor ofensivo. Com somente 13 gols marcados em 17 partidas, o Lobo da Vila tem o terceiro pior ataque, empatado com outras duas equipes.

A média de 0,76 gol por partida se reflete na forma como Leston Júnior dispõe a equipe. Focado em não sofrer gols (o Alviverde tem a quarta melhor defesa da primeira fase), os volantes escalados pelo comandante da equipe são muito marcadores, focando em defender a área do Floresta e deixando o meio-campista armador sobrecarregado.

O Figueirense-SC, por sua vez, não faz uma grande Série C. Apesar de ter três jogos de invencibilidade, duas partidas foram empates e o time superou uma sequência de cinco duelos sem vitórias na rodada passada, quando superou o São Bernardo por 3 a 0.

A equipe catarinense é a atual 15ª colocada, a somente três pontos do Itabaiana-SE, o primeiro time na zona de rebaixamento. O Alvinegro tem números medianos no torneio, tendo marcado 20 gols e sofrido 17, mas, o que credencia a campanha ruim é o número de empates. Ao todo, foram 8 jogos com resultado igual, sendo a terceira equipe no quesito.